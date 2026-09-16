Температура тела королевского тираннозавра была близка к человеческой — исследование

Международная группа палеонтологов из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Бристольского университета впервые смогла напрямую определить температуру тела королевского тираннозавра (Tyrannosaurus rex). Для этого исследователи применили метод, позволяющий вычислить температуру формирования биоапатитов — минералов, из которых состоит зубная эмаль — по особенностям накопления тяжелых изотопов углерода и кислорода в ней.

Для этого исследователи применили метод, позволяющий вычислить температуру формирования биоапатитов — минералов, из которых состоит зубная эмаль — по особенностям накопления тяжелых изотопов углерода и кислорода в ней. Средняя температура тела животного получилась 36,3 градуса, что сопоставимо с показателями современных слонов и крупных нелетающих птиц вроде страусов.

Для сравнения авторы работы измерили температуру пяти зубов крокодилов, живших в то же время и в том же месте. У крокодилов средняя температура оказалась заметно ниже — около 30,9 градусов, а разброс значений был намного шире, ведь эти животные, в отличие от тираннозавра, регулируют температуру тела за счет поведения — то греются на солнце, то уходят в воду. Разница между тираннозавром и крокодилами статистически значима, и это укладывается в картину, где первый поддерживал стабильно высокую температуру тела почти как современные теплокровные животные.

Отдельно исследователи сопоставили полученные цифры с реконструированной температурой окружающей среды по палеоклиматическим моделям и по изотопным данным древних двустворчатых моллюсков. Оказалось, что тело тираннозавра было заметно теплее, чем воздух вокруг, — значит, высокая температура тела не была просто следствием жаркого климата, а поддерживалась изнутри.

На основе выявленного температурного диапазона авторы построили модель того, какие территории Северной Америки были пригодны для обитания тираннозавра в позднем мелу. Получилось, что хищник мог чувствовать себя комфортно даже в холодных и высокоширотных районах континента — это согласуется с находками останков молодых тираннозавридов на Аляске, где в те времена случались заморозки.

Авторы осторожны в формулировках и признают, что температура тела сама по себе не доказывает высокий метаболизм организма животного напрямую, но в сочетании с другими данными — скоростью роста, строением костей, широким географическим распространением — картина складывается в пользу тираннозавра как теплокровного животного.