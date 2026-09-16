SVT: Левоцентристская оппозиция в Швеции одержала победу на выборах с минимальным перевесом голосов

Левоцентристская оппозиция Швеции обошла действующую правую правящую коалицию с минимальным отрывом — об этом со ссылкой на данные после подсчета 99% голосов на воскресных парламентских выборах сообщил государственный телеканал SVT.

По состоянию на 16:47 по Гринвичу разрыв между двумя блоками составлял всего 26 169 голосов. Однако при менее чем 1% оставшихся необработанных участков партии во главе с лидером оппозиции Магдаленой Андерссон из Социал-демократической партии, судя по всему, получат 175 мест в Риксдаге из 349 — этого достаточно для смены правительства.

«Вероятность разворота ситуации на данном этапе настолько мала, что можно с уверенностью утверждать: оппозиция получит наибольшее количество мест на этих выборах», — говорится в сообщении SVT.

Правящая коалиция премьер-министра Ульфа Кристерссона, в которую входят и ультраправые «Шведские демократы», по данным избирательного управления Швеции, должна получить 174 места.

Сейчас избирательное управление продолжает подсчитывать голоса, поступившие с опозданием — из-за границы и по почте. По заявлению ведомства, эта процедура может затянуться до четверга. Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 95% голосов 14 сентября левая коалиция во главе с Андерссон уже лидировала со 176 местами против 173 у блока Кристерссона, а окончательные результаты ожидались 16 сентября.