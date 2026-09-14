На парламентских выборах в Швеции с минимальным перевесом побеждает коалиция левых партий. Окончательных итогов придется ждать до среды

Коалиция левых партий во главе с бывшим премьер-министром Магдаленой Андерссон лидирует на парламентских выборах в Швеции после подсчета голосов с 95% избирательных участков. Об этом говорят предварительные результаты, опубликованные на сайте избирательной комиссии страны. Левые силы, находящиеся сейчас в оппозиции, забирают себе 176 мандатов из 349 в риксдаге. Правая коалиция во главе с действующим премьером Ульфом Кристерссоном должна получить 173 места. Окончательные результаты голосования будут объявлены только в среду, 16 сентября.

Как отмечает Би-би-си, к утру 14 сентября итоги выборов в Швеции остаются непредсказуемыми. За ночь избирательной комиссии удалось подсчитать голоса примерно с 95% участков (6273 из 6626). Опубликованные результаты показывают, что левая коалиция из четырех партий во главе с лидером Социал-демократической рабочей партии Магдаленой Андерссон набирает 49,5%, а их соперники, четыре правых партии, — 49,1%. Согласно предварительным раскладам, левые получают 176 мест в Риксдаге, правые — 173.

Однако, как отмечают СМИ, гонка оказалась слишком плотной, чтобы можно было с уверенностью сказать, какая из сил займется формированием правительства. Финальные результаты ожидаются в среду, 16 сентября, когда будут подсчитаны бюллетени из-за границы, не успевшие поступить в избирательную комиссию к 13 числу — дню выборов.

Действующий премьер Кристерссон заявил:

«Избиратели сказали свое слово, но окончательных результатов пока нет. Вопрос о том, какое правительство возглавит Швецию на ближайшие годы, остается открытым, и мы сделаем все возможное, чтобы это правительство стало наилучшим вариантом для нашей страны».

Его соперница Андерссон, уже возглавлявшая правительство в 2021–2022 годах, отметила:

«Нам придется дождаться окончательных результатов. Но мое послание четкое: мы, социал-демократы, всегда буем готовы взять на себя ответственность за результат. Сейчас мы лидируем. Если все так и останется, то в Швеции будет новое правительство».

Как пишет Би-би-си, социал-демократы остаются ведущий политической силой в Швеции со времен окончания Второй мировой войны. Тем не менее на выборах 2022 года левые силы проиграли выборы правым оппонентам. Ключевую роль тогда сыграла ультраправая партия «Шведские демократы», история которой корнями уходит в неонацистское движение конца 1980-х годов. В 2022 года «Шведские демократы» впервые финишировали на выборах на втором месте с результатом 20,6%. В правительство они не попали, однако оказывали поддержку правому кабинету Кристерссона, который на этот раз пообещал выделить крайне правым министерские портфели, если им все-таки удастся суммарно обойти левую коалицию. По предварительным результатам, на этот раз «Шведские демократы» набирают 17,6%.

Как писал The Insider, накануне парламентских выборов опросы фиксировали устойчивое лидерство левоцентристской оппозиции во главе с Магдаленой Андерссон. Это создавало редкий прецедент в нынешней Европе, где повсеместно укрепляются правые силы. Такой тренд объяснялся системным тупиком, в котором оказалась страна под руководством правых сил: попытка скрестить рыночные реформы с антимиграционным популизмом привела к рецессии и деградации медицины. В итоге часть избирателей решила вернуть власть в Швеции в более привычную для нее конфигурацию.

Как подчеркивает Би-би-си, кампания в Швеции строилась преимущественно вокруг внутренних проблем: какое бы правительство в итоге ни оказалось во главе страны, на политический курс Стокгольма в отношении Украины это повлиять не должно.