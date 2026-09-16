Фигуранта первого известного дела об «оказании помощи противнику» приговорили к 8,5 года колонии

Псковский областной суд приговорил 26-летнего гражданина Украины Антона Демиденко к 8,5 года колонии строгого режима по статье об «оказании помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности» России. Ему также назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Имя осужденного суд не раскрыл, его установила «Медиазона».

По версии следствия, Демиденко, который жил и работал в России, переводил деньги «в фонды, оказывающие поддержку ВСУ». Суд также постановил конфисковать его телефон, который, как утверждается в пресс-релизе, использовался при совершении преступления. Дело возбудили на основании материалов управления ФСБ по Псковской области.

Назначенный Демиденко срок оказался ниже минимального наказания, предусмотренного статьей 276.1 УК. По ней иностранцу или лицу без гражданства грозит от 10 до 15 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Российский УК позволяет назначить срок ниже нижнего предела при наличии «исключительных обстоятельств», однако в опубликованном сообщении суда не уточняется, почему Демиденко получил 8,5 года и применял ли суд эту норму.

Демиденко стал фигурантом первого известного дела по статье 276.1. В июле 2025 года Лефортовский районный суд Москвы отправил его в СИЗО. Накануне ареста судья Анна Антипова также санкционировала обыск по этой статье. О первом применении этой статьи тогда писал The Insider со ссылкой на «Медиазону».

Статью 276.1 внесли в Уголовный кодекс в декабре 2024 года. Она распространяется на находящихся в России иностранцев и лиц без гражданства и предусматривает ответственность за финансовую, материально-техническую, консультационную или «иную» помощь «противнику». Под последним российское законодательство понимает иностранное государство, международную или иностранную организацию, непосредственно противостоящие России в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники.

В материале о преследовании за денежные переводы в Украину The Insider разбирал применение новой статьи и отмечал, что она фактически предусматривает для иностранцев отдельный аналог одной из форм государственной измены. Поводом для уголовного преследования по статьям о госизмене и «помощи противнику» могут стать, помимо прочего, небольшие денежные переводы на украинские счета.

При этом Демиденко стал не первым человеком, получившим приговор по статье 276.1. Первым известным осужденным был гражданин Молдовы и Румынии Георгий Марогло: в декабре 2025 года Смоленский областной суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима.

Помимо «оказания помощи противнику», Марогло обвинили в покушении на контрабанду отравляющих или взрывчатых веществ, вооружения, оборудования, технологий или научно-технической информации. Дело было засекречено. Марогло занимался перевозками грузов и пассажиров на автобусе между Молдовой, Украиной и Россией. Его адвокат Александр Воскресенский говорил, что обвинение можно связать с работой его подзащитного, однако подробностей дела не раскрывал. Марогло вину не признал и первоначально собирался обжаловать приговор, но затем отказался от апелляции.

По данным правозащитного проекта «Первый отдел», только в первом квартале 2026 года российские суды осудили 110 человек по статьям о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством и «оказании помощи противнику». 99 приговоров пришлись на госизмену, шесть — на шпионаж, четыре — на конфиденциальное сотрудничество и один — на статью 276.1.

Из этих 110 человек 26 были гражданами Украины. Почти в 70% дел персональные данные осужденных в судебных карточках были скрыты. Всего с начала полномасштабного вторжения по четырем «шпионским» статьям российские суды осудили более 1100 человек, тогда как с 1997 по 2021 год включительно — 170. В 2025 году по этим статьям были осуждены 468 человек — это стало рекордом за всё время ведения такой статистики.