Командира корвета наградили за сигнальные ракеты в сторону вертолета Дании. Ранее ордена получили летчики после инцидента с дроном США

Министр обороны России Андрей Белоусов наградил медалью «За боевые отличия» командира корвета «Сообразительный», с которого выпустили две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета в Балтийском море. В ведомстве назвали действия командира «умелыми и решительными» и приписали ему предотвращение «провокации» со стороны авиации Дании.

По версии российского министерства, инцидент произошел 14 сентября в 14:22, когда корвет Балтийского флота находился в международных водах в юго-западной части Балтийского моря. Вертолет Fennec ВВС Дании якобы приближался к кораблю и не отвечал на вызовы по международному каналу связи. Командир приказал выпустить две красные сигнальные ракеты, после чего, как утверждают в ведомстве, вертолет покинул район.

Датские военные сообщили, что вертолет выполнял плановую фотосъемку российского корабля в международных водах у города Гедсер на юге Дании. По их данным, с корабля выпустили две сигнальные ракеты в направлении вертолета, причем одна прошла на небольшом расстоянии от него. В Вооруженных силах Дании пояснили, что такие ракеты представляют собой пиротехнические средства, которые обычно используют для подачи сигналов на море.

После инцидента российского посла Владимира Барбина вызвали в МИД Дании. Глава ведомства Ларс Лекке Расмуссен назвал произошедшее неприемлемым. Премьер-министр Метте Фредериксен связала действия российского корабля с усилением гибридной войны против Европы и заявила, что Москва испытывает НАТО на прочность, стремится запугать европейцев и посеять раздор.

В 2023 году награду получили летчики после инцидента с американским беспилотником над Черным морем

Как обнаружил The Insider, в марте 2023 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу также наградил орденами Мужества летчиков Су-27 после инцидента с авиацией страны НАТО — американским беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем. По данным Европейского командования ВС США, один из российских истребителей повредил винт дрона при столкновении, после чего американским военным пришлось затопить аппарат в международных водах.

В Минобороны РФ отрицали столкновение и утверждали, что беспилотник упал из-за собственного резкого маневрирования. Награждение объяснили предотвращением нарушения границ района с временным режимом использования воздушного пространства, установленным Россией после начала войны.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби тогда высмеял решение российского министерства. По его словам, он не знал другой армии, которая награждала бы пилота за столкновение с беспилотником. «Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия. Это нелепо и оскорбительно», — сказал Кирби.