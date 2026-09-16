Результаты ЕГЭ: ученики плохо знают полномочия Путина, но справляются с вопросами об «СВО». От учителей требуют еще больше внимания к войне

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ в 2026 году. Анализ экзаменов по «Обществознанию», в частности, показал, что школьники не разбираются в полномочиях президента РФ и не могут их отличить от функций Госдумы, не знают основ Конституции и не понимают целей национального развития и стратегических национальных приоритетов современной России. В ЕГЭ по предмету «История» сдававшие лучше справлялись с вопросами об «СВО», чем с заданиями по Великой Отечественной войне. Учителям рекомендовано уделять больше внимания указам Владимира Путина и еще сильнее сосредоточиться на войне против Украины.

На сайте ФИПИ были опубликованы методические рекомендации для учителей по предметам «Русский язык», «Физика», «Химия», «Информатика», «Биология», «История», «Обществознание», «Литература», «Английский», «Испанский» и «Китайский язык».

Проблемы с Великой Отечественной войной

Как отмечается в материале ФИПИ с разбором типичных ошибок в ЕГЭ по истории, задания по войне против Украины и Великой Отечественной войне (ВОВ) были включены в каждый вариант ЕГЭ в 2026 года. В документе подчеркивается:

«Экзаменуемые допускали мало ошибок при определении участников Специальной военной операции, но значительно чаще ошибались при определении участников Великой Отечественной войны (даже в заданиях, где во втором столбце был представлен всего один участник Великой Отечественной войны)».

Составители методички сообщили о «слабом знании хронологии Великой Отечественной войны», а некоторые из сдававших в задании, где надо было указать год, относящийся к периоду ВОВ, вписывали 1993-й. Отмечается, что «задания на проверку знания фактов Великой Отечественной войны в целом выполнены с высоким результатом», однако вопросы, где «требовалось проявить более глубокое знание фактов, вызывали затруднения». Зато с «хронологией и историческими фактами» войны против Украины «участники ЕГЭ 2026 года успешно» справились.

Тем не менее среди рекомендаций учителям отдельно подчеркивается требование усилить подготовку школьников именно в области знаний об «СВО»:

«Рекомендуем обратить особое внимание на обновление содержание государственных учебников истории, произведенное в 2026 году, в частности на обновление материала, посвященного Специальной военной операции (СВО), который обязательно включен в каждый вариант ЕГЭ по истории. В вариантах ЕГЭ 2027 года будет представлен материал, посвященный СВО, содержащийся во всех (прежних и обновленных) изданиях государственных учебников истории».

В целом в ФИПИ отмечают, что основные затруднения выпускников школ связаны с фрагментарностью, недостаточной систематизацией и слабым владением комплексными аналитическими умениями. Больше всего трудностей вызывают установление причинно-следственных связей, сравнение исторических событий и процессов, а также аргументация предложенной точки зрения. Дополнительные проблемы вызывают отдельные периоды истории России: XVI–XVII века и конец XIX — XX веков.

В 2026 году не смогли набрать минимальный проходной балл 8,5% участников ЕГЭ по истории (в 2025-м — 9%, в 2024-м — 8,4%).

Не могут отличить президента от Госдумы

В методичке по результатам ЕГЭ по «Обществознанию» отмечается, что главная проблема выпускников заключается не столько в отсутствии отдельных знаний, сколько в несистемности подготовки, недостаточном владении понятиями и неумении применять знания к конкретным социальным и политико-правовым ситуациям.

Прежде всего обращают на себя внимание слабые познания в Конституции РФ. С заданием, проверяющим понимание ценностей, идей и принципов, закрепленных в Основном законе, справились лишь 41,8% участников ЕГЭ. В материале подчеркивается, что школьники не умеют пользоваться Конституцией как основным источником для объяснения устройства государства, прав и свобод граждан, обязанностей гражданина и полномочий органов государственной власти.

Кроме того, 46% сдававших экзамен не справились с заданиями на понимание устройства публичной власти в РФ. Чаще всего участники ЕГЭ не могли отличить функции законодательной власти (Госдумы и Совета Федерации) от полномочий президента.

Помимо этого, участники экзамена «испытали особые затруднения при выполнении заданий», касающихся «обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации». Для устранения пробелов в этой области при подготовке к ЕГЭ-2027 учителям рекомендуется досконально изучить со школьниками указы Путина: «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Также рекомендовано обратить внимание на такие блоки, как «цифровизация экономики» в РФ и «ответственность за налоговые правонарушения».

Среди прочего в методичке разбираются вопросы о ЕГЭ, поступившие в ФИПИ. Один из них касался правильности трактовки ответа на вопрос о молодежной политике. У ФИПИ спросили, будет ли считаться ошибкой, если ученик приведет в пример 40-летнего гражданина, учитывая, что Всемирная организация здравоохранения подняла возраст молодежи до 45 лет, а в федеральном законе России возраст молодежи указан в диапазоне от 14 до 35 лет.

В ФИПИ ответили:

«Конституция Российской Федерации (ст. 79) гласит: „Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации“. Очевидно, ориентироваться следует на российское законодательство».

Отдельно жирным курсивом авторы методички подчеркнули:

«Рекомендуем при выполнении любых заданий использовать факты, не имеющие двусмысленного толкования, не создавать искусственно конфликтные ситуации».

В документе указано, что в 2026 году 20,8% участников ЕГЭ не преодолели минимальный проходной балл, что «несколько ниже аналогичного показателя прошлых лет». Таким образом, каждый пятый выпускник не смог в 2026 году сдать «Обществознание».