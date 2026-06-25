В резервном ЕГЭ по английскому встретились вопросы про Бородино. Снятие баллов за ошибки в фактах противоречит принципам языковых экзаменов

В резервный день ЕГЭ по английскому на этой неделе выпускникам встретились вопросы про Бородинское сражение и его значение для российской истории. Десятки подобных сообщений от преподавателей языка появились в соцсетях, заметил The Insider. Некоторые преподаватели пишут, что за фактические ошибки при ответе на такие вопросы ученики могут лишиться баллов. Опрошенные редакцией репетиторы сходятся во мнении, что это противоречит принципам языковых экзаменов — на них не должны проверяться знания других предметов.
What part of Russia is Borodino located in?
Задание о Бородинском сражении появилось в тестах на ЕГЭ у тех, кто сдавал английский язык в резервный день. В одном из заданий в письменной части от выпускников требовалось составить электронное письмо и ответить на вопросы. В частности, в постах учителей фигурируют следующие:
- When did it take place? (Когда произошло Бородинское сражение?)
- What part of Russia is Borodino located in? (Где оно происходило?)
- Why was it important? (Почему оно важно?)
В то же время некоторые репетиторы обращают внимание, что упоминание тем по истории России было в кодификаторах ЕГЭ — перечне тем и требований к экзамену, который каждый год составляет Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). В кодификаторе за 2026-й действительно фигурирует достаточно обширная тема «Страницы истории» и говорится, что выпускник должен уметь говорить и писать по-английски о «реалиях родной страны и страны/стран изучаемого языка»: от государственного устройства и популярных праздников до собственно «страниц истории».
Однако эти же требования содержались и в кодификаторах по ЕГЭ за прошлый год, но о вопросах про российские государственные праздники или исторические события на экзаменах не сообщалось.
Преподаватели также пишут, что за фактические ошибки в таких заданиях выпускники рискуют потерять баллы:
«Мы проверяем коммуникативные навыки или что ? Какой бред Боже . Если в ответ на вопрос написан неправильный год, с каким-нибудь as I remember — это нужно учитывать . Если написано I’m not sure but… Бородино дибильное находится там-то. Это нужно учитывать. Голову потеряли со своим псевдо патриотизмом», — пишет одна из учителей <орфография и пунктуация поста сохранены — The Insider>.
Могут ли на языковых экзаменах проверять знания по другим предметам?
Как обращают внимание опрошенные The Insider преподаватели, языковые экзамены и их задания строятся именно так, чтобы сдающие отвечали без дополнительных знаний других предметов. Этот принцип относится как к школьному ЕГЭ, так и к международным экзаменам по типу IELTS или TOEFL.
«Первое, что необходимо сказать по этому поводу, — языковые экзамены являются проверкой двух параметров: собственно знания языка и коммуникативных навыков сдающего. Да, в разговорной части того же IELTS может попасться вопрос вроде „Расскажите про праздник, значимый для вашей страны“, но оценивать будут прежде всего именно ваши знания: насколько связна и логична ваша речь, словарный запас, грамматику и произношение.
Если вы не знаете какой-либо даты или другой фактической информации, вы можете честно сказать: „Не знаю“, — и за это балл вам не снизят, поскольку признать, что чего-то не знаешь, — тоже часть коммуникации. В ЕГЭ-2026 же, как я поняла, за незнание фактологической информации, не имеющей отношения к владению языком, могут снизить балл, и это искажает саму концепцию экзамена как проверки языковых навыков», — говорит Наталья, преподаватель, специализирующийся на подготовке к IELTS.
В случае с письменной частью, поясняет Наталья на примере IELTS, есть критерий Task Achievement — говоря языком российских экзаменов «Раскрыта ли тема?». В ней преподаватели категорически не рекомендуют выдумывать статистику и факты, лучше всего — вообще обойтись без них. За выдуманную информацию можно лишиться баллов, но — опять же — письменная часть экзамена не ставит целью «проверить знание каких-либо фактов, не относящихся к иностранному языку», подчеркивает собеседница редакции.
С этим соглашается еще один преподаватель, пожелавший остаться анонимным:
«Может, конечно, в reading-части быть текст про какой-нибудь исторический момент, но скорее традицию в каком-то обществе. При этом, как правило, тексты даются так, чтобы ты отвечал именно по его смыслу, без дополнительных знаний других предметов: будь-то текст про космос, какое-нибудь сооружение или про историю локального блюда».
В основные дни для сдачи экзамена выпускникам ранее встретились вопросы о российских праздниках: День Победы, День народного единства, День России и День защитника Отечества. Преподаватели тогда тоже писали, что ожидали некоторые темы «с акцентом на патриотизм», но были удивлены предложенными вопросами о государственных праздниках.