В резервном ЕГЭ по английскому встретились вопросы про Бородино. Снятие баллов за ошибки в фактах противоречит принципам языковых экзаменов

Однако эти же требования содержались и в кодификаторах по ЕГЭ за прошлый год, но о вопросах про российские государственные праздники или исторические события на экзаменах не сообщалось.

Преподаватели также пишут, что за фактические ошибки в таких заданиях выпускники рискуют потерять баллы:

«Мы проверяем коммуникативные навыки или что ? Какой бред Боже . Если в ответ на вопрос написан неправильный год, с каким-нибудь as I remember — это нужно учитывать . Если написано I’m not sure but… Бородино дибильное находится там-то. Это нужно учитывать. Голову потеряли со своим псевдо патриотизмом», — пишет одна из учителей <орфография и пунктуация поста сохранены — The Insider>.

Могут ли на языковых экзаменах проверять знания по другим предметам?

Как обращают внимание опрошенные The Insider преподаватели, языковые экзамены и их задания строятся именно так, чтобы сдающие отвечали без дополнительных знаний других предметов. Этот принцип относится как к школьному ЕГЭ, так и к международным экзаменам по типу IELTS или TOEFL.

«Первое, что необходимо сказать по этому поводу, — языковые экзамены являются проверкой двух параметров: собственно знания языка и коммуникативных навыков сдающего. Да, в разговорной части того же IELTS может попасться вопрос вроде „Расскажите про праздник, значимый для вашей страны“, но оценивать будут прежде всего именно ваши знания: насколько связна и логична ваша речь, словарный запас, грамматику и произношение. Если вы не знаете какой-либо даты или другой фактической информации, вы можете честно сказать: „Не знаю“, — и за это балл вам не снизят, поскольку признать, что чего-то не знаешь, — тоже часть коммуникации. В ЕГЭ-2026 же, как я поняла, за незнание фактологической информации, не имеющей отношения к владению языком, могут снизить балл, и это искажает саму концепцию экзамена как проверки языковых навыков», — говорит Наталья, преподаватель, специализирующийся на подготовке к IELTS.

В случае с письменной частью, поясняет Наталья на примере IELTS, есть критерий Task Achievement — говоря языком российских экзаменов «Раскрыта ли тема?». В ней преподаватели категорически не рекомендуют выдумывать статистику и факты, лучше всего — вообще обойтись без них. За выдуманную информацию можно лишиться баллов, но — опять же — письменная часть экзамена не ставит целью «проверить знание каких-либо фактов, не относящихся к иностранному языку», подчеркивает собеседница редакции.

С этим соглашается еще один преподаватель, пожелавший остаться анонимным:

«Может, конечно, в reading-части быть текст про какой-нибудь исторический момент, но скорее традицию в каком-то обществе. При этом, как правило, тексты даются так, чтобы ты отвечал именно по его смыслу, без дополнительных знаний других предметов: будь-то текст про космос, какое-нибудь сооружение или про историю локального блюда».

В основные дни для сдачи экзамена выпускникам ранее встретились вопросы о российских праздниках: День Победы, День народного единства, День России и День защитника Отечества. Преподаватели тогда тоже писали, что ожидали некоторые темы «с акцентом на патриотизм», но были удивлены предложенными вопросами о государственных праздниках.