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Новости

В ЕГЭ по английскому языку добавили вопросы про День Победы и День народного единства. Репетиторы и выпускники назвали это неожиданностью

The Insider
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В письменную часть ЕГЭ по английскому языку в этом году добавили темы про российские государственные праздники. Об этом в соцсетях пишут сами выпускники, сдававшие экзамен, и их репетиторы. 

Внимание на это обратил Telegram-канал «Осторожно, новости». The Insider также обнаружил десятки подобных сообщений от выпускников и учителей английского в соцсети «ВКонтакте», Telegram и Threads.

По их словам, на экзамене добавили вопросы о российских праздниках: встречались темы про День Победы, День народного единства, День России и День защитника Отечества. 

Выпускники встретили вопросы по этим темам в письменной части. Одно из заданий в ней — написать письмо. Предлагалось описать историю праздника, рассказать, как его отмечают, и ответить на вопросы. Один из вопросов звучал как “What does this holiday commemorate?” (Чему посвящен этот праздник?). При этом слово commemorate относится к уровню знания английского C1 и не должно встречаться в школьных экзаменах, пишут некоторые преподаватели. 

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Репетиторы в течение года готовили выпускников к сочинениям на различные темы: от хобби до спорта и проблем экологии. Как уточняют некоторые из них, они ожидали, что некоторые из тем «будут с акцентом на патриотизм», но были удивлены вопросам о государственных праздниках. 

«Формулировать цель изучения языка как „рассказать иностранцу о местных праздниках“ — это что-то на советском вроде бы, да?» — задается вопросом одна из репетиторов. 

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