В ЕГЭ по английскому языку добавили вопросы про День Победы и День народного единства. Репетиторы и выпускники назвали это неожиданностью

В письменную часть ЕГЭ по английскому языку в этом году добавили темы про российские государственные праздники. Об этом в соцсетях пишут сами выпускники, сдававшие экзамен, и их репетиторы.

Внимание на это обратил Telegram-канал «Осторожно, новости». The Insider также обнаружил десятки подобных сообщений от выпускников и учителей английского в соцсети «ВКонтакте», Telegram и Threads.

По их словам, на экзамене добавили вопросы о российских праздниках: встречались темы про День Победы, День народного единства, День России и День защитника Отечества.

Выпускники встретили вопросы по этим темам в письменной части. Одно из заданий в ней — написать письмо. Предлагалось описать историю праздника, рассказать, как его отмечают, и ответить на вопросы. Один из вопросов звучал как “What does this holiday commemorate?” (Чему посвящен этот праздник?). При этом слово commemorate относится к уровню знания английского C1 и не должно встречаться в школьных экзаменах, пишут некоторые преподаватели.