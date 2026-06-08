Минобрнауки одобрило инициативу по привлечению школьников и студентов к записи воспоминаний участников «СВО»

Российское военно-историческое общество (РВИО) предложило привлечь школьников и студентов к записыванию воспоминаний участников войны в Украине и фронтовых волонтеров. Минобрнауки уже одобрило инициативу — об этом сообщил на конференции учителей истории и в Общественной палате научный директор РВИО Михаил Мягков, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, в каждой российской школе есть выпускники, участвующие или участвовавшие в войне с Украиной. Старшеклассники могли бы записывать их воспоминания — наряду с рассказами волонтеров и работников военных предприятий.

Собранные материалы предполагается разместить в школьных музеях, посвященных войне, а также использовать как базу для последующего изучения конфликта историками. Инициатива может войти в состав Народного цифрового архива «Специальной военной операции», запуск которого запланирован на первый квартал 2027 года.

Ранее сообщалось, что в России распространилась практика визитов в школы «ряженых» ветеранов — людей с поддельными или негосударственными наградами, которые выдают себя за участников боевых действий. В мае Общественная палата зафиксировала, что таких самозванцев становится всё больше, а штраф за незаконное ношение имитации государственной награды составляет всего от 1000 до 1500 рублей.