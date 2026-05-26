«Сосновский маньяк-душитель» Кийко, ушедший воевать против Украины, сбежал. Минобороны скрывало его побег

В Ленинградской области военные и полиция разыскивают серийного убийцу и насильника, который заключил контракт с Минобороны и сбежал из военного госпиталя. Об этом сообщает издание 47news.

41-летний Андрей Кийко, известный как «сосновский маньяк-душитель», был приговорен летом 2023 года к 25 годам лишения свободы за три убийства, восемь изнасилований и одиннадцать разбоев. Нападения он совершал с 2004 по 2007 год в районе парка Сосновка в Петербурге — подстерегал молодых девушек в темных местах, душил и угрожал ножом. Двенадцать потерпевших выжили с серьезными травмами. Как пишет издание, в середине 2024 года Кийко заключил контракт с Минобороны, хотя публично заявлялось, что осужденных за сексуальное насилие к контракту не допускают. На момент подписания ему оставалось отбыть семь лет.

В январе 2025 года Кийко получил ранение и был доставлен в госпиталь Ростова, а затем переведен на реабилитацию в военный госпиталь в Кронштадте. Восстановившись, в начале осени 2025 года он сбежал. При этом в Минобороны объявили его в розыск, по предварительным данным, лишь в мае — до этого побег скрывался, а полицию уведомили последней. Уголовный розыск ГУ МВД подключили к поискам.

По данным 47news, на днях в Ломоносовском районе жители Ропши наблюдали, как сотрудник подразделения Минобороны показывал прохожим ориентировку с фотографией Кийко у пунктов выдачи маркетплейсов и магазинов. Рядом его ожидала машина с военными номерами, позже ее видели в окрестных садоводствах. В картотеке 224-го гарнизонного военного суда также нашлись два административных иска от Кийко за лето 2025 года — предположительно, по поводу выплат ему как участнику войны.

В 2023 году сообщалось о гибели на войне в Украине «тулунского маньяка» Павла Шувалова, осужденного в 2021 году к 24 годам лишения свободы за серию изнасилований и два убийства. Шувалов заключил контракт с одной из ЧВК и погиб под Луганском в мае 2023 года.