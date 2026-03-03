Для девятиклассников в России введут единый устный экзамен по истории

Устную проверку знаний по истории введут с 2027/2028 учебного года для учеников 9-х классов, объявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Экзамен будут проводить в период с января по апрель в форме допуска к ОГЭ. По словам главы ведомства, для выпускников школы, которые сдают ЕГЭ, ранее уже ввели историческое сочинение, а новый устный экзамен дополнит общую проверку. Как ожидается, ежегодно сдавать его будут около 1,5 млн девятиклассников.

Прошлым летом президент России Владимир Путин поддержал предложение ректора МГИМО Анатолия Торкунова ввести обязательный ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности. Тогда Путин также раскритиковал учебники 1990-х годов, обвинив их в искажении исторических фактов и «откровенной русофобии».

С 2023 года ученики старших классов изучают историю по единому пособию, одним из авторов которого стал помощник российского правителя Владимир Мединский. Помимо прочего, в учебнике рассказывается о вторжении России в Украину. Ранее The Insider изучил его и обнаружил множество неточностей и фейков.