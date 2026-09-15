Минюст США требует конфисковать $61 млн в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти через криптобиржу Binance

Министерство юстиции США подало иск о конфискации $61 млн в криптовалюте, которую, по данным прокуроров, использовали для расчетов за нелегальные поставки иранской нефти китайским покупателям, сообщает The Wall Street Journal. Федеральные прокуроры Манхэттена заявили, что через криптобиржу Binance проходили платежи в рамках схемы финансирования иранских военных структур в обход санкций.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, всего через сеть связанных криптокошельков было переведено около $1,5 млрд, предназначавшихся Ирану. Ключевую роль в схеме сыграли две зарегистрированные в Гонконге компании — Hexa Whale и Blessed Trust, которые формально позиционировали себя как обычные криптосервисы, но на деле переводили деньги китайских компаний нефтяного сектора. Часть средств прошла через американскую финансовую систему.

Деньги, по версии следствия, направлялись через сеть криптовалютных счетов, которую в Минюсте обозначили как Entity A. Транзакции были устроены так, чтобы скрыть источник и владельца средств. В Binance заявили, что иск о конфискации не направлен против самой биржи и не содержит обвинений в ее адрес. Представитель компании подчеркнул, что Binance «придерживается политики нулевой терпимости к нарушениям санкций» и не допускала операций с лицами, находящимися под санкциями.

В Binance также сообщили, что после выявления подозрительной активности приняли меры в отношении обеих компаний-клиентов: Hexa Whale отключили от биржи в августе 2025 года, Blessed Trust — в январе 2026-го. Ранее Blessed Trust заявляла, что действовала в соответствии с законом и якобы проводила санкционные проверки.

В 2023 году Binance признала вину по делу о нарушении американского законодательства о противодействии отмыванию денег и санкционных ограничений, согласившись выплатить штраф в размере $4,3 млрд и работать под надзором американских властей. Основатель биржи Чанпэн Чжао отбыл четыре месяца тюремного заключения по смежному делу, а в прошлом году был помилован президентом Трампом. Ранее сообщалось, что через счета на Binance прошло около $850 млн, связанных с финансированием Корпуса стражей исламской революции.