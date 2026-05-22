WSJ: Через криптобиржу Binance прошло $850 млн для финансирования иранского Корпуса стражей исламской революции

The Insider
Через счета на криптобирже Binance прошло около $850 млн транзакций, связанных с финансированием Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, следует из внутренних комплаенс-отчетов биржи, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal.

Ключевую роль в схеме сыграл иранский предприниматель Бабак Занджани, известный как специалист по «антисанкционным операциям». Его компания Zedcex, зарегистрированная в Лондоне с дубайской «дочкой», держала на Binance счет, через который за 2024–2025 годы прошло около $830 млн. Деньги поступали через турецкие банки (от покупателей иранской нефти из Китая) и затем уходили на криптокошельки, связанные с КСИР. Параллельно аналогичными счетами на той же бирже пользовались сестра Занджани, его партнерша и директор дубайской структуры Zedcex — все они заходили в систему с одних и тех же устройств, что комплаенс-служба биржи расценила как признак координированной схемы обхода санкций. Помимо этого, Центральный банк Ирана перевел в 2025 году около $107 млн на счета Binance через цепочку последовательных транзакций.

Согласно отчетам, системы биржи начиная с конца 2024 года неоднократно фиксировали подозрительную активность — в частности счет Zedcex открывался с тегеранских IP-адресов. Тем не менее счет оставался активным на протяжении более 15 месяцев и был открыт как минимум до января 2026 года.

Binance отрицает обвинения, заявляя, что не проводила транзакций с лицами или кошельками, находившимися под санкциями, и что «подавляющее большинство» упомянутых операций к платформе отношения не имеет. Министерство юстиции США ведет расследование об использовании Ираном Binance для обхода санкций — это продолжение расследования после признания биржи виновной в нарушении антиотмывочного законодательства в 2023 году, когда ей был выписан штраф на $4,3 млрд. Основатель биржи Чанпэн Чжао, отсидевший четыре месяца и вышедший на свободу в сентябре 2024 года, в октябре 2025 года был помилован президентом Трампом.

На основателя Binance уже подавали в суд американцы, потерявшие родственников в результате нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Они обвиняли Чжао в том, что биржа сознательно помогала ХАМАС и «Хезболле» скрывать движение средств, причем подозрительные платежи не прекратились даже после того, как Binance заплатила $4,3 млрд для урегулирования американских обвинений.

