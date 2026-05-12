Бывшего директора Binance в СНГ Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам колонии по делу о мошенничестве

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего директора Binance в СНГ и сооснователя криптопроекта Blum Владимира Смеркиса к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила столичная прокуратура.

По версии следствия, летом 2024 года к Смеркису обратился блогер, который хотел заказать рекламную кампанию для привлечения подписчиков в свои соцсети. Смеркис пообещал обеспечить приток около 2 млн новых пользователей за вознаграждение более 8,8 млн рублей.

Деньги были переведены на указанный криптокошелек, однако обещанная рекламная кампания так и не была проведена, а полученные средства, как утверждает прокуратура, Смеркис потратил по собственному усмотрению. Суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Приговор пока не вступил в законную силу.

Смеркис стал фигурантом уголовного дела в мае 2025 года. Ранее он работал в Binance, откуда ушел в 2023 году вместе с директором по Восточной Европе Глебом Костаревым. В 2024 году они запустили проект Blum — криптовалютную торговую платформу в формате мини-приложения для Telegram. После ареста Смеркиса Blum опубликовал заявление о его увольнении.