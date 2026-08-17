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Криптобиржа Binance выдала российским силовикам историю транзакций резидента ЕС. Ему грозит срок за «госизмену» — «Первый отдел»

The Insider
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Силовики в Москве готовятся передать в суд дело IT-специалиста Юрия Беленького, который с 2015 года живет в Болгарии, но регулярно приезжал в Россию. В 2025-м его задержали, а затем вменили ему в вину несколько переводов на нужды ВСУ и полка «Азов». В основу дела лег подробный отчет, который криптобиржа Binance прислала по запросу СК. Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел». 

Беленького задержали в московском аэропорту в сентябре 2025 года. Изначально его арестовали по статье о мелком хулиганстве, но в октябре того же года поместии в СИЗО по делу о «финансировании терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). 

Беленькому вменили в вину шесть переводов на сумму 742.26 USDT (62 тысячи рублей) на нужды ВСУ. Адрес криптокошелька публиковал журналист Аркадий Бабченко, который занимается подобными сборами. Криптовалютные адреса Бабченко являются публичными: любой пользователь может посмотреть историю транзакций и текущий баланс. О переводах конкретно Беленького силовики узнали из чата журналиста в Telegram: в нем пользователи сообщали о переводах. 

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Тогда же, в октябре прошлого года, СК направил запрос Binance предоставить историю переводов нескольких пользователей (включая Беленького), сославшись на заведенные уголовные дела по «террористической» статье. 

В отчете, который криптобиржа направила Следкому, была подробная история аккаунта Беленького. Файл включал персональные данные, сканы документов, историю переводов, депозитов и выводов криптовалюты, данные транзакций карты Binance Pay, историю входов в аккаунт и список доверенных устройств. 

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Из этого отчета силовики узнали еще о девяти переводах Беленького на адрес Бабченко, пишут правозащитники. Эту информацию передали ФСБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о «госизмене». Теперь Беленькому вменяют 15 переводов на сумму 1680,69 USDT.

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Как пишут правозащитники, на сегодняшний день они не располагают сведениями о случаях, когда криптовалютная биржа по запросу российских силовиков выдала столь большой объем информации о своем клиенте. В 2022 году агентство Reuters писало, что биржа передавала Росфинмониторингу данные о людях, донативших ФБК. В самой компании это отрицали. 

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