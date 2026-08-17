Криптобиржа Binance выдала российским силовикам историю транзакций резидента ЕС. Ему грозит срок за «госизмену» — «Первый отдел»

Силовики в Москве готовятся передать в суд дело IT-специалиста Юрия Беленького, который с 2015 года живет в Болгарии, но регулярно приезжал в Россию. В 2025-м его задержали, а затем вменили ему в вину несколько переводов на нужды ВСУ и полка «Азов». В основу дела лег подробный отчет, который криптобиржа Binance прислала по запросу СК. Об этом пишет правозащитный проект «Первый отдел».

Беленького задержали в московском аэропорту в сентябре 2025 года. Изначально его арестовали по статье о мелком хулиганстве, но в октябре того же года поместии в СИЗО по делу о «финансировании терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Беленькому вменили в вину шесть переводов на сумму 742.26 USDT (62 тысячи рублей) на нужды ВСУ. Адрес криптокошелька публиковал журналист Аркадий Бабченко, который занимается подобными сборами. Криптовалютные адреса Бабченко являются публичными: любой пользователь может посмотреть историю транзакций и текущий баланс. О переводах конкретно Беленького силовики узнали из чата журналиста в Telegram: в нем пользователи сообщали о переводах.