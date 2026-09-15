Иммиграционная полиция США перестала учитывать выкидыши у задержанных иммигранток на фоне рекордного числа беременных в центрах содержания

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) перестала фиксировать случаи выкидышей у задержанных женщин после 3 октября 2025 года, выяснила The Guardian на основании документов, полученных по запросу о свободе информации. При этом именно осенью и зимой прошлого года агентство держало в заключении рекордное за последний год число беременных — в октябре их было не менее 87, в ноябре — 101.

С января по сентябрь 2025 года ICE зафиксировала как минимум 18 выкидышей у женщин, находившихся под стражей. По данным ICE, дальнейший учет прекратился из-за смены системы медицинской отчетности — агентство расторгло контракт с Veterans Affairs Financial Services Center, который занимался медицинским биллингом, и с октября передало эти функции частной компании Acentra Health. Представитель министерства внутренней безопасности (DHS) Чендлер Ребел заявил The Guardian, что директива 2021 года, обязывающая ICE избегать задержания беременных и регулярно контролировать их здоровье, по-прежнему действует, но не ответил на вопросы о жалобах на отсутствие дородового наблюдения.

Задержанные женщины, с которыми поговорила The Guardian, рассказывают, что месяцами не могли получить элементарную медицинскую помощь. 35-летняя Анабель, просительница убежища из Никарагуа, узнала о беременности только после ареста в округе Кэмпбелл, штат Кентукки. Месяц спустя у нее началось обильное кровотечение, и в больнице, куда ее привезли прикованной к койке, врачи сообщили, что беременность прервалась, при этом ICE отказалась выдать ей медицинские документы. 21-летнюю Лору на позднем сроке высокорисковой беременности продолжают удерживать в центре Dilley в Техасе и, по ее словам, она не может добиться приема у гинеколога, несмотря на постоянные боли и кровотечения. 26-летняя Анджи пережила выкидыш в калифорнийском центре Mesa Verde вскоре после того, как узнала о беременности.

Врачи считают, что реальное число выкидышей у задержанных значительно занижено. Акушер-гинеколог Дебора Оттенхаймер из организации Physicians for Human Rights отметила, что женщины в центрах ICE не получают положенных дородовых осмотров, а при выкидыше — почти никакой медицинской помощи, что чревато инфекциями и другими осложнениями. Адвокаты, работающие с задержанными, заявили The Guardian, что не видят у большинства случаев признаков «исключительных обстоятельств», которыми директива 2021 года обосновывает содержание беременных под стражей.

Директива обязывает ICE ежемесячно отчитываться о здоровье задержанных беременных перед исполнительным директором по вопросам правоприменения и выдворения, однако, по словам иммиграционных адвокатов и бывших сотрудников DHS, на практике агентство систематически игнорирует эти требования. Исполнительный директор техасской правозащитной организации Raices Файсал аль-Джубури заявил, что отсутствие учета выкидышей выгодно администрации Трампа:

«Когда вы не отслеживаете что-то подобного масштаба, вам не приходится сталкиваться с реальными последствиями своей политики».

The Insider ранее писал, что нынешний финансовый год стал самым смертоносным для иммигрантов за всю историю ICE, а условия в центрах их содержания в США резко ухудшились на фоне агрессивной иммиграционной политики администрации Трампа.