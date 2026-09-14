Сирию охватили крупнейшие протесты с момента падения режима Асада из-за подорожания дизеля на 40%

В Сирии после резкого повышения цен на топливо начались самые масштабные протесты с момента свержения Башара Асада, сообщает Reuters. Акции прошли в Алеппо, Идлибе, Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасеке. Демонстранты жгли покрышки, перекрывали дороги и останавливали автоцистерны с нефтью.

Протесты начались после того, как власти с 13 сентября повысили стоимость дизельного топлива сразу на 40% — со 125 до 175 сирийских фунтов за литр. Бензин АИ-95 подорожал на 28%, со 152 до 195 фунтов, АИ-90 — со 147 до 185 фунтов, то есть примерно на 26%. Стоимость бытового и промышленного газа увеличилась примерно на 9%. С февраля АИ-95 в Сирии подорожал примерно на 86%, а дизель — более чем вдвое, отмечает Reuters. За то же время эталонная нефть Brent выросла в цене примерно на 44%.

Сирийское издание Enab Baladi пишет, что в Алеппо у кольцевой развязки аль-Халвания в районе Тарик-эль-Баб собрались десятки человек. Там жгли покрышки, поблизости находились силовики. Акции также прошли в городах Аазаз и Эль-Баб в провинции Алеппо. В Идлибе протестующие у Мааррат-ан-Нумана перекрыли международную трассу М5 Дамаск — Алеппо.

На северо-востоке страны протестующие перекрывали дороги, по которым перевозят нефть. В районе Хувейджат-Шаннан в провинции Ракка они заблокировали трассу Дейр-эз-Зор — Алеппо и не пропускали автоцистерны с сырой нефтью. Перекрытия также произошли в аль-Караме в провинции Ракка, ат-Таяне и аль-Хариджии в провинции Дейр-эз-Зор и нескольких населенных пунктах провинции Хасеке. На дороге Хасеке — Дейр-эз-Зор протестующие также останавливали нефтяные автоцистерны.

В Мааррат-ан-Нумане участники акции требовали отставки министра энергетики Мухаммеда аль-Башира. Как пишет Al Jazeera, на некоторых акциях звучал лозунг «Народ требует отставки министра». Телеканал также подтверждает протесты в Идлибе и Ракке.

Министерство энергетики Сирии объяснило повышение цен ростом стоимости закупок топлива на мировом рынке и сильной зависимостью страны от импорта. Власти называют новые цены временными и утверждают, что в зависимости от ситуации их могут пересмотреть.

Сирия в этом году импортировала из России около 60 тысяч баррелей нефти в сутки, и Москва стала ее главным поставщиком сырья. При этом в августе Reuters сообщало, что Дамаск согласился резко сократить закупки российской нефти на фоне переговоров с Вашингтоном о снятии оставшихся американских санкций. Когда именно Сирия намерена сократить импорт и чем заменить российские объемы, собеседники агентства тогда не уточнили.

Ситуацию с топливом в Сирии усугубила трехмесячная остановка на комплексный ремонт крупнейшего в стране НПЗ в Баниясе.