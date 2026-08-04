Сирия согласилась резко сократить закупки российской нефти в обмен на снятие санкций США – Reuters

Сирия согласилась резко сократить закупки российской нефти на фоне переговоров с Вашингтоном об отмене последних действующих против Сирии санкций. Об этом Reuters рассказали три источника, знакомых с ходом обсуждений.

В последние месяцы высокопоставленные сирийские чиновники говорили американской стороне о готовности урезать импорт из России, обсуждая исключение страны из списка государств — спонсоров терроризма, где Сирия числится с 1979 года. По словам собеседников агентства, США прямо не выдвигали сокращение поставок как условие снятия статуса, однако в ходе переговоров запросили и получили соответствующее обязательство. Сирийский источник передал, что американские представители убеждали Дамаск, что отказ от российского сырья «улучшит шансы на быструю отмену статуса без осложнений».

Госдепартамент заявил Reuters, что Вашингтон «побуждает Сирию привлекать проверенных корпоративных партнеров — особенно американские компании — в процессе восстановления страны» и рассчитывает на соблюдение Дамаском санкций против России. В Белом доме связь между снятием статуса и сокращением закупок отрицают.

Заменить российские объемы Сирии будет непросто, отмечает Reuters, поскольку выбор поставщиков для нее по-прежнему крайне ограничен, несмотря на отмену большинства западных ограничений. Поставки нефти из России выросли в этом году на 75%, примерно до 60 тысяч баррелей в сутки, что превратило Москву в главного поставщика сырья для страны. Аналитик Арабского центра современных исследований Наввар Сабан отметил:

«Заместить объемы российской нефти невозможно в одночасье, не рискуя топливным дефицитом или ростом расходов на импорт для Сирии».

Он добавил, что долгосрочный эффект зависит от того, предложит ли Вашингтон альтернативы. По его словам, США «всё активнее бьют по экономической сети, которая позволяет России сохранять влияние после утраты политических позиций».

Сроков перемен и новых источников сырья никто из собеседников агентства не назвал, хотя сирийский чиновник в сфере энергетики говорит об ожидаемых «радикальных переменах» и поиске новых поставщиков. В прошлом месяце французская TotalEnergies обсуждала с Дамаском контракт на шельфовую разведку, а в июне Сирия договорилась с ConocoPhillips и Novaterra о восстановлении добычи газа.

Ранее Трамп в письме пообещал сирийскому лидеру Ахмеду аш-Шараа вывести страну из списка спонсоров терроризма, а 8 июля уведомил о таком намерении Конгресс, запустив 45-дневный срок, в течение которого он должен подтвердить, что Дамаск полгода не поддерживал международный терроризм.