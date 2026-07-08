Трамп в письме пообещал лидеру Сирии аш-Шараа исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп направил лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа исключить страну из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщает Reuters.

«У нас есть американские компании, готовые инвестировать в Сирию и помочь сделать вашу страну более великой и процветающей, чем когда-либо», - говорится в письме.

Сегодня состоялась личная встреча Трампа и аш-Шараа в Анкаре. Статус государства-спонсора терроризма налагает ограничения на иностранную помощь США, экспорт вооружений и определённые финансовые операции.

Указ об отмене санкций против Сирии Трамп подписал еще в прошлом году, и тогда же поручил госсекретарю Марко Рубио рассмотреть вопрос об исключении страны из списка стран-спонсоров терроризма.

Инвестиции в восстановление Сирии уже пообещали несколько компаний из Саудовской Аравии. Генеральный директор Центрального банка Сирии Сафват Раслан заявил, что действия США открывают более широкие возможности для инвестиций и экономического восстановления, а также реинтеграции Сирии в мировую экономику.