Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

80.43

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

67

 

 

 

 

 

Новости

Трамп в письме пообещал лидеру Сирии аш-Шараа исключить Сирию из списка государств-спонсоров терроризма

The Insider
Иллюстрация к материалу

Президент США Дональд Трамп направил лидеру Сирии Ахмеду аш-Шараа исключить страну из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщает Reuters. 

«У нас есть американские компании, готовые инвестировать в Сирию и помочь сделать вашу страну более великой и процветающей, чем когда-либо», - говорится в письме. 

Сегодня состоялась личная встреча Трампа и аш-Шараа в Анкаре. Статус государства-спонсора терроризма налагает ограничения на иностранную помощь США, экспорт вооружений и определённые финансовые операции.

Указ об отмене санкций против Сирии Трамп подписал еще в прошлом году, и тогда же поручил госсекретарю Марко Рубио рассмотреть вопрос об исключении страны из списка стран-спонсоров терроризма. 

Инвестиции в восстановление Сирии уже пообещали несколько компаний из Саудовской Аравии. Генеральный директор Центрального банка Сирии Сафват Раслан заявил, что действия США открывают более широкие возможности для инвестиций и экономического восстановления, а также реинтеграции Сирии в мировую экономику.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте