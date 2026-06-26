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Верховный суд США разрешил Белому дому прекратить временную защиту для сотен тысяч мигрантов из Гаити и Сирии

The Insider
Getty Images

Getty Images

Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа лишить сотни тысяч гаитянских и сирийских мигрантов защитного статуса. Механизм позволял предоставлять приезжим право на легальное пребывание и работу в стране в течение несколько лет. Статус предоставляли людям из стран, куда, по оценке американских властей, временно невозможно вернуться из-за войны, стихийных бедствий или гуманитарного кризиса.

Решение напрямую касается примерно 350 тысяч граждан Гаити и 6,1 тысячи граждан Сирии. Гаитянам США начали предоставлять такую защиту после разрушительного землетрясения 2010 года, сирийцам — после начала гражданской войны в 2012 году.

Лишение защиты одобрили шестью голосами против трех. Суд отменил постановления нижестоящих федеральных инстанций, которые ранее не позволяли администрации прекратить действие Temporary Protected Status (TPS).

Сотни тысяч человек могут оказаться под угрозой высылки. Судья Самуэль Алито заявил, что закон о временной защите ограничивает возможность судов пересматривать такие решения исполнительной власти. Он также указал, что истцы из числа гаитянских мигрантов, по мнению большинства судей, вряд ли смогут доказать, что действия администрации были продиктованы расовой дискриминацией и нарушили их конституционные права.

Трое либеральных судей Верховного суда в свою очередь не согласились с решением. Елена Каган полагает, что отмена защиты для гаитянских мигрантов была связана с расовыми мотивами. По ее словам, заявления администрации указывали на то, что расовый фактор сыграл роль в стремлении выслать гаитян из США.

Как предупреждают правозащитники, решение может привести к разделению семей, ударить по местным экономикам и вынудить людей возвращаться в страны, где сохраняются насилие, нестабильность и гуманитарный кризис.

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