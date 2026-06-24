Военные США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в результате авиаудара по северо-западу Сирии на прошлой неделе был убит высокопоставленный член террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ), передает Associated Press. По данным военных, ликвидированного боевика звали Али Хусейн аль-Улайви, удар по нему нанесли в пятницу.

В CENTCOM уточнили, что операция стала частью продолжающихся усилий американских военных по борьбе с террористами, которые планируют атаки на американцев за рубежом или непосредственно на территории США. Сирийские активисты ранее сообщали об ударе по мотоциклу возле села Дейр-Хасан у границы с Турцией, в результате которого погиб один человек, — тогда было неясно, кто стал целью атаки.

Как отмечают в AP, несмотря на поражение ИГИЛ в Сирии в 2019 году, связанные с группировкой спящие ячейки остаются активными и продолжают брать на себя ответственность за атаки против новых сирийских властей после падения режима Асада в декабре 2024 года. Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что командование и его партнеры намерены продолжать уничтожать остатки ИГИЛ для его окончательного разгрома, а также защищать территорию США, военнослужащих, союзников и партнеров в регионе.

В феврале спикер ИГИЛ Абу Хузейфа аль-Ансари в аудиообращении призвал сторонников группировки атаковать еврейские и западные цели по всему миру.

Ранее сообщалось, что декабрьский удар по более чем 70 объектам ИГИЛ — операция «Удар ястребов» — стал ответом на нападение боевика-одиночки на совместный американо-сирийский конвой в Пальмире, в результате которого погибли двое американских военных и гражданский переводчик. Тогда, по данным CENTCOM, были убиты или захвачены не менее 50 членов группировки.