Новости

Трамп заявил о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ в ходе совместной операции США и Нигерии

The Insider
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские и нигерийские военные убили одного из лидеров террористической организации ИГИЛ в Африке. По словам Трампа, операция «значительно ослабила» глобальные возможности группировки.

Трамп сообщил в Truth Social, что убитый Абу-Билал аль-Минуки был «вторым человеком» в иерархии ИГИЛ и «самым активным террористом в мире». «Он больше не будет терроризировать жителей Африки или помогать планировать операции против американцев», — написал Трамп, поблагодарив власти Нигерии за сотрудничество.

Президент Нигерии Бола Тинубу подтвердил убийство аль-Минуки. По его словам, в результате удара по базе боевиков в районе озера Чад также были убиты нескольких приближенных лидера ИГИЛ. Тинубу назвал операцию «примером эффективного сотрудничества в борьбе с терроризмом».

Север Нигерии почти два десятилетия остается зоной активности исламистских группировок, включая Boko Haram и ИГИЛ. В декабре США уже наносили удары по объектам ИГИЛ в стране и направили туда военных инструкторов на фоне роста насилия.

