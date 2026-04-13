Парижский суд признал изготовителя цемента Lafarge виновным в финансировании ИГИЛ ради работы завода в Сирии

Парижский суд признал компанию Lafarge — цементное подразделение швейцарской группы Holcim — виновной в финансировании терроризма и нарушении европейских санкций, сообщает Reuters. По данным суда, сирийская «дочка» компании в 2013–2014 годах платила джихадистским группировкам, чтобы обеспечить бесперебойную работу завода на севере Сирии в разгар гражданской войны. Отмечается, что это первый случай, когда компания предстала перед французским судом по обвинению в финансировании терроризма.

Суд установил, что Lafarge в общей сложности перечислила €5,59 млн «Исламскому государству» и аффилированному с «Аль-Каидой» «Джабхат ан-Нусра» — обе организации признаны террористическими в Евросоюзе. Среди платежей — более €800 тысяч за безопасный проезд сотрудников через контрольно-пропускные пункты и около €1,6 млн — за покупку сырья из карьеров, находившихся под контролем ИГИЛ. Председательствующая судья Изабель Прево-Депре заявила, что выплаты укрепляли джихадистские группировки, совершавшие теракты в Сирии и за ее пределами, и назвала произошедшее «подлинным коммерческим партнерством с „Исламским государством“».

Виновными также признаны восемь бывших сотрудников компании. Бывший гендиректор Lafarge Бруно Лафон приговорен к шести годам заключения, его адвокат сообщил Reuters, что намерен обжаловать приговор. Экс-заместитель управляющего директора группы Кристиан Эрро получил пять лет — его защитник также заявил об апелляции. Остальные осужденные приговорены к срокам от одного до семи лет.

На саму компанию наложен штраф в размере €1,125 млн. Lafarge SA заявила, что «принимает к сведению» решение суда, признав его касающимся «событий прошлого, произошедших более десяти лет назад» и «грубо нарушавших кодекс поведения компании». Организации Sherpa и ECCHR, подавшие первоначальный иск, назвали приговор «историческим решением в борьбе с безнаказанностью транснациональных корпораций».

Завод в Джалабие на севере Сирии был приобретен Lafarge в 2008 году за $680 млн и начал работу в 2010 году — незадолго до начала гражданской войны. В 2022 году в рамках отдельного разбирательства в США компания признала вину в выплате $6 млн ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра» и заплатила $778 млн в виде штрафов и конфискации. Параллельно во Франции продолжается расследование по обвинению Lafarge в соучастии в преступлениях против человечности. Французские следователи впервые предъявили компании официальные обвинения в 2018 году.