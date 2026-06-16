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Американские компании ConocoPhillips и Novatera Energy подписали договор о добыче газа в Сирии

The Insider
Зайзунская электростанция в Сирии. Фото: Sana

Зайзунская электростанция в Сирии. Фото: Sana

Американские нефтегазовые компании ConocoPhillips и Novatera Energy подписали договор с государственной Сирийской нефтяной компанией (SPC) на разработку наземных месторождений газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство энергетики Сирии. В ноябре обе компании подписали с SPC меморандум о взаимопонимании, в рамках которого и был заключен нынешний договор. 

Ранее издание Financial  Times со ссылкой на два анонимных источника писало, что ConocoPhillips станет первой крупной американской нефтегазовой компанией, подписавшей соглашение с новым правительством Сирии. До этого американская компания HKN Energy, имеющая значительно меньшие активы и масштабы деятельности, чем ConocoPhillips, подписала 25-летний контракт с сирийским правительством и начала разработку нефтяных месторождений в районе Румейлан на северо-востоке страны. В апреле SPC подписала контракт на разработку газовых месторождений с саудовской компанией ADES Holding Company.

Для страдающей от веерных отключений электроэнергии и зависимой от катарского и азербайджанского импорта Сирии добыча собственных полезных ископаемых имеет критически важное значение: в день стране требуется около 18 млн кубометров газа. Из-за войны на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива сухопутный маршрут поставок топлива на мировой рынок также становится востребован. 

Два дня назад агентство Reuters сообщило, что министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу заявил о планах строительства в ближайшие три-четыре года железнодорожной магистрали, которая свяжет Турцию, Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию. На первоначальном этапе по новой дороге планируется перевозить грузы, в том числе и топливо. 

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