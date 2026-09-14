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Польский нефтепереработчик Orlen начал скупать нефть на альтернативных рынках после остановки саудовского трубопровода East-West

The Insider
Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Польский нефтепереработчик Orlen объявил серию тендеров на закупку нефти, что является вероятным признаком того, что часть покупателей ближневосточной нефти ищет альтернативные баррели после остановки ключевого саудовского нефтепровода, пишет Bloomberg. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия остановила нефтепровод East-West после атаки беспилотников, запущенных с территории Ирака.

Агентство отмечает, что остановка может особенно сильно ударить по европейским переработчикам, которые расположены относительно близко к трубопроводу и переориентировались на саудовскую нефть после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Ранее в понедельник покупатели в Азии заявили, что ждут разъяснений по партиям нефти, которые должны были забрать в порту Янбу на Красном море — конечной точке трубопровода.

По трубопроводу можно перекачивать около 7 млн баррелей в сутки, он стал главным резервным маршрутом королевства после того, как война с Ираном заблокировала экспорт из Персидского залива. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух региональных чиновников, трубопровод будет выведен из строя на несколько недель.

Как пишет Bloomberg, сбой в поставках происходит на фоне исключительного дефицита на европейском рынке нефти, когда переработчики работают на пределе мощностей, пытаясь справиться с нехваткой топлива, поэтому любой новый сбой ощущается особенно остро. Эталонные нефтяные фьючерсы держатся около $110 за баррель, а фьючерсы на дизельное топливо — около $200 за баррель, что, как отмечается, объясняет, почему переработчики готовы продолжать предлагать более высокую цену за новые поставки. Orlen закупает значительные объемы нефти у Saudi Aramco, и саудовская нефтяная компания также владеет долей в НПЗ в Гданьске и управляет хранилищами нефти на территории Польши.

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Публикация:«Польский нефтепереработчик Orlen начал скупать нефть на альтернативных рынках после остановки саудовского трубопровода East-West»

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