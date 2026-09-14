Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

84.26

EUR

97.87

OIL

107.16

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

144

 

 

 

 

 

Новости

Банк России повысит лимит переводов между юрлицами через СБП

The Insider
Иллюстрация к материалу

Центробанк готовится поднять действующий потолок на переводы между юридическими лицами через Систему быстрых платежей — сейчас он составляет 1 млн рублей на одну операцию. Об этом говорится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.», подготовленном регулятором.

Тема ограничений на переводы через СБП поднималась и в контексте бизнеса. 10 сентября вице-президент РСПП Александр Мурычев заявил, что почти 70% трансграничных операций российских компаний сейчас проходят мимо традиционной банковской системы — через альтернативные каналы. По его словам, период 2022–2026 гг. стал для системы международных расчетов настоящим стресс-тестом.

Мурычев уточнил, что доля SWIFT в трансграничных платежах из России упала с 75–80% до 48–52%. Освободившуюся нишу поделили между собой платежные агенты, схемы бартера, зарубежные филиалы банков и цифровые финансовые активы. При этом рынок, хоть и показал гибкость, платит дополнительными издержками: комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода, переводы через зарубежные филиалы обходятся от 3%, а банковский канал — от 1,5–3,5%.

Как отметил в комментарии The Insider финансовый аналитик Максим Блант, СБП — централизованная система, созданная и полностью контролируемая Банком России:

«Попытка повысить привлекательность СПБ — это и попытка вернуть деньги в банковскую систему, из которой они утекают (в том числе и стараниями корпоративного сектора), и стремление контролировать растущий отток капитала. Цифровой рубль позволил бы это все делать более удобно (для ЦБ) и эффективно. Но пока желающих играться в цифровой рубль по-крупному ни у бизнеса, ни у населения абсолютно никакого желания нет, а насильно туда кого-то загонять ЦБ не готов, понимая, что излишняя настойчивость только повысит изобретательность российских экономических агентов, направленную на обход системы и толкнет бизнес и население еще глубже в "тень"».

25 мая стало известно об еще одной инициативе ЦБ — проекте указания, обязывающем системно значимые кредитные организации с 1 апреля 2027 года дать физлицам возможность получать трансграничные переводы от других граждан через СБП. Трансграничные переводы через СБП стали доступны россиянам с ноября 2023 года.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях». Чем больше читателей выбирают The Insider, тем сильнее сигнал Google о значимости наших материалов.

Хотите поделиться?

Публикация:«Банк России повысит лимит переводов между юрлицами через СБП»

Популярное

  1. Ничего святого. Кем на самом деле был Дмитрий Донской, которого пропаганда cделала своим символом
  2. «Закрыл телом товарищей». Как госпропаганда превратила в героя наемника, сбежавшего на фронт от долгов и надзора по делу о педофилии
  3. Назад в светлое будущее. Левые возвращаются к власти в Швеции после неудачного эксперимента с правыми реформами
  4. Воду выпили ИИ. Как пресная вода стала одним из главных ресурсов цифровой экономики
  5. Антилатышские стрелки. Кто в Кремле курирует выборы в Латвии, шпионит под «крышей» посольства в Риге и продвигает «Русский мир»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте