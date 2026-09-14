Банк России повысит лимит переводов между юрлицами через СБП

Центробанк готовится поднять действующий потолок на переводы между юридическими лицами через Систему быстрых платежей — сейчас он составляет 1 млн рублей на одну операцию. Об этом говорится в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка на 2027 г. и период 2028 и 2029 гг.», подготовленном регулятором.

Тема ограничений на переводы через СБП поднималась и в контексте бизнеса. 10 сентября вице-президент РСПП Александр Мурычев заявил, что почти 70% трансграничных операций российских компаний сейчас проходят мимо традиционной банковской системы — через альтернативные каналы. По его словам, период 2022–2026 гг. стал для системы международных расчетов настоящим стресс-тестом.

Мурычев уточнил, что доля SWIFT в трансграничных платежах из России упала с 75–80% до 48–52%. Освободившуюся нишу поделили между собой платежные агенты, схемы бартера, зарубежные филиалы банков и цифровые финансовые активы. При этом рынок, хоть и показал гибкость, платит дополнительными издержками: комиссии платежных агентов достигают 2,5–5% от суммы перевода, переводы через зарубежные филиалы обходятся от 3%, а банковский канал — от 1,5–3,5%.

Как отметил в комментарии The Insider финансовый аналитик Максим Блант, СБП — централизованная система, созданная и полностью контролируемая Банком России:

«Попытка повысить привлекательность СПБ — это и попытка вернуть деньги в банковскую систему, из которой они утекают (в том числе и стараниями корпоративного сектора), и стремление контролировать растущий отток капитала. Цифровой рубль позволил бы это все делать более удобно (для ЦБ) и эффективно. Но пока желающих играться в цифровой рубль по-крупному ни у бизнеса, ни у населения абсолютно никакого желания нет, а насильно туда кого-то загонять ЦБ не готов, понимая, что излишняя настойчивость только повысит изобретательность российских экономических агентов, направленную на обход системы и толкнет бизнес и население еще глубже в "тень"».

25 мая стало известно об еще одной инициативе ЦБ — проекте указания, обязывающем системно значимые кредитные организации с 1 апреля 2027 года дать физлицам возможность получать трансграничные переводы от других граждан через СБП. Трансграничные переводы через СБП стали доступны россиянам с ноября 2023 года.