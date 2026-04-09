Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

1651

 

 

 

 

 

Новости

С 1 июля россиянам придется в обязательном порядке указывать ИНН при переводах через СБП

The Insider
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 июля в России станет обязательным указывать ИНН при платежах через СБП. Об этом рассказал руководитель направления Системы быстрых платежей центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум», передает РИА «Новости».

По его словам, новое требование распространится на переводы между физическими лицами, а также между организациями и гражданами. Ранее заполнение ИНН при проведении операций через СБП было необязательным.

Как заявляется, введение нормы направлено на борьбу с дропперством — использованием подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Юрков пояснил, что такой идентификатор, в отличие от номера телефона, банковской карты, счета или паспорта, крайне сложно сменить: все перечисленные реквизиты дроппер может обновить, а ИНН практически незаменим. Кроме того, по словам Юркова, ИНН станет сквозным идентификатором сразу для двух систем. Он сказал:

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе „Мир“, и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений».

НСПК выступает оператором национальной платежной карты «Мир», а также обеспечивает операционные и клиринговые функции в СБП и национальной системе платежных карт.

В июле 2025 года в России было возбуждено первое уголовное дело о дропперстве по части 3 статьи 187 УК РФ — против женщины, открывшей счет ИП и передавшей его злоумышленникам (через него прошло свыше миллиона рублей).

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте