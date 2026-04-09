С 1 июля россиянам придется в обязательном порядке указывать ИНН при переводах через СБП

С 1 июля в России станет обязательным указывать ИНН при платежах через СБП. Об этом рассказал руководитель направления Системы быстрых платежей центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум», передает РИА «Новости».

По его словам, новое требование распространится на переводы между физическими лицами, а также между организациями и гражданами. Ранее заполнение ИНН при проведении операций через СБП было необязательным.

Как заявляется, введение нормы направлено на борьбу с дропперством — использованием подставных лиц для обналичивания похищенных средств. Юрков пояснил, что такой идентификатор, в отличие от номера телефона, банковской карты, счета или паспорта, крайне сложно сменить: все перечисленные реквизиты дроппер может обновить, а ИНН практически незаменим. Кроме того, по словам Юркова, ИНН станет сквозным идентификатором сразу для двух систем. Он сказал:

«ИНН — это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе „Мир“, и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений».

НСПК выступает оператором национальной платежной карты «Мир», а также обеспечивает операционные и клиринговые функции в СБП и национальной системе платежных карт.

В июле 2025 года в России было возбуждено первое уголовное дело о дропперстве по части 3 статьи 187 УК РФ — против женщины, открывшей счет ИП и передавшей его злоумышленникам (через него прошло свыше миллиона рублей).