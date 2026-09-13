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Осужденному на три года Z-блогеру Воеводе отказали в контракте для возвращения на войну

The Insider
Фото: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Фото: Telegram-канал «Воевода Вещает»

Военному летчику и известному Z-блогеру Алексею Земцову, известному под позывным Воевода, отказали в заключении нового контракта после увольнения с военной службы в запас. Об этом 13 сентября сообщил основанный Земцовым Telegram-канал «Воевода вещает». В июле его приговорили к трем годам колонии по делу о вымогательстве, повреждении имущества и угрозах, однако сторонники Земцова рассчитывали, что после увольнения из Минобороны он сможет заключить новый контракт и вернуться на войну.

«Старшему лейтенанту запаса Земцову отказано в заключении контракта. Воевода звонил, смеется. „Спасибо“ Родина»,

— говорится в сообщении канала. Причины отказа его авторы не назвали.

За два дня до этого, 11 сентября, канал сообщил, что Земцова уволили с военной службы в запас 9 сентября. В июле после вынесения приговора его сторонники писали, что для возвращения Земцова на фронт Минобороны должно сначала уволить его, после чего он сможет подписать новый контракт. По их оценке, эта процедура должна была занять от 15 до 45 дней.

Судебная карточка подтверждает, что дело Земцова рассматривал Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд. Приговор был вынесен 16 июля. Земцова судили по статьям об угрозе убийством, умышленном повреждении имущества и вымогательстве в крупном размере.

Земцов — военный летчик, штурман вертолета Ка-52 и основатель Telegram-канала «Воевода вещает», одного из крупных российских Z-каналов. Уголовное дело было связано с конфликтом Земцова с бывшим любовником его экс-жены: Воевода обвинял женщину в изменах, а мужчину избил. Осенью 2025 года Земцова отправили в СИЗО, позднее ему позволили вернуться к службе, но в мае 2026 года его снова заключили под стражу.

В апреле Земцов публиковал видео, в котором утверждал, что собирается покончить с собой, и прощался с семьей. Через несколько дней он вновь появился в Telegram и заявил, что друзья и родители отговорили его от «неправильного поступка», после чего он добровольно вернулся в военную часть.

В июне 2024 года Земцов также рассказывал, что в оккупированном Бердянске пожаловался российским военным на сотрудницу заправки после того, как она заговорила с ним по-украински. По словам Земцова, после его жалобы девушку «отправили на подвал» — так на оккупированных территориях называют незаконное содержание под стражей. Об этом он со смехом рассказал во время стрима у Z-блогера Кирилла Федорова.

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Публикация:«Осужденному на три года Z-блогеру Воеводе отказали в контракте для возвращения на войну»

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