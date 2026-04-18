Пропавший после «предсмертных» видео автор Z-канала «Воевода вещает» нашелся: он заявил, что жив и вернулся в часть

Автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов, ранее опубликовавший видео, из которых следовало, что он совершил самоубийство, заявил, что он жив и вернулся в часть. Земцова не могли найти несколько дней.

«Добровольно вернулся в часть. Спасибо родителям, спасибо друзьям, отговорившим меня от неправильного поступка — ухода из жизни. Пообещали, что через СИЗО, но дальше [отправлюсь] воевать. Посмотрим, как будет дальше».

Кто такой Земцов и что произошло

Земцов — военный летчик, штурман вертолета Ка-52 и военный блогер с позывным Воевода. Он ведет Telegram-канал «Воевода вещает» (более 180 тысяч подписчиков) и ранее администрировал Z-канал «Повернутые на войне» (более 661 тысячи подписчиков).

15 апреля он опубликовал несколько видеозаписей, в которых сообщил о намерении свести счеты с жизнью. В одном из обращений он сказал: «Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет <…> Мама, папа, я вас не предупредил, что это будет. Вы меня простите, пожалуйста. Я, возможно, был в чем-то непутевым сыном. Дочка любимая, ты вырастешь, посмотришь это видео. Звездочка моя, свети очень ярко, я тебя очень сильно люблю».

По словам Земцова, причиной стали обвинения в дискредитации ВС РФ, а также конфликты с командованием и личные проблемы.

Конфликт с командованием и отстранение от полетов

Земцов утверждает, что конфликт с начальством начался еще в 2023 году после критических публикаций в канале «Повернутые на войне». В частности, речь шла о постах о чрезмерной строевой подготовке пилотов. По его словам, после этого его отстранили от полетов и перевели в другую часть.

Весной 2026 года, как он утверждает, его могли вновь привлечь к ответственности — на этот раз по делу о «дискредитации армии». Земцов связывает это с публикацией о некачественных касках, выданных военным, за которую его заставили публично оправдываться.

СИЗО и уголовное дело

Впервые в СИЗО Земцов оказался в октябре 2025 года после конфликта с предполагаемым любовником жены. По его словам, он избил мужчину и был арестован на 4,5 месяца по обвинениям в угрозе убийством, вымогательстве и порче имущества. Позже, по словам блогера, его освободили и направили на службу, в том числе на курсы командиров взводов.

После публикации «предсмертных» видео близкие и коллеги Земцова не могли с ним связаться. По данным ряда Telegram-каналов, его квартиру обыскивали силовики, однако тело обнаружено не было. Бывшая супруга Земцова заявила, что не верит в его самоубийство, и предположила, что это могла быть инсценировка. Она также обвинила его в присвоении средств со сборов.

Похожие обвинения звучали и со стороны бывших коллег по каналу «Повернутые на войне». При этом некоторые военные блогеры выражали надежду, что Земцов жив, и заявляли, что предпринимались попытки помочь ему избежать преследования.