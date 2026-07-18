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Новости

Z-блогера Алексея Земцова (Воеводу) приговорили к трем годам колонии по делу о вымогательстве и угрозах

The Insider
Иллюстрация к материалу

Военный летчик, штурман вертолета Ка-52 и автор Telegram-канала «Воевода вещает» Алексей Земцов (позывной Воевода) приговорен к 3 годам колонии общего режима по статьям о вымогательстве, повреждении чужого имущества и угрозах (ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 167 и ч. 2 ст. 163). Звание и награды ему сохранили. Об этом сообщается в Telegram-канале Земцова, который сейчас ведет его группа поддержки. 

«Между Лёхой и возвращением на фронт теперь стоит только, как быстро МО его уволит и как быстро даст ему подписать новый контракт. К сожалению, у военнослужащих работает это только так. В среднем, на практике, это занимает от 15 до 45 дней», — говорится в сообщении. 

В апреле Земцов опубликовал якобы предсмертное видео: он утверждал, что совершил самоубийство и прощался с семьей. Тем не менее через несколько дней он снова появился в своем Telegram-канале, заявив, что друзья и родители отговорили его от «неправильного поступка» и он добровольно вернулся в военную часть. 

Уголовное дело на Земцова завели осенью 2025 года, тогда его на несколько месяцев отправили в СИЗО, затем позволили вернуться к службе, но в мае снова отправили под стражу. Причиной стал конфликт с бывшим любовником экс-жены Земцова: Воевода обвинил женщину в изменах, а мужчину избил. Бывшая жена проходила по делу свидетелем. 

До этого Земцов конфликтовал с командованием из-за критических постов в Z-канале «Повернутые на войне», который он администрировал. Посты были, в частности, о сроках подготовки пилотов. Провластные СМИ сообщали, что ему грозит дело о «дискредитации армии», но оно так и не было возбуждено. 

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