«Русский марш» с мощами и молитвами за Путина. За неделю в России прошли четыре крупных крестных хода с участием ультраправых

6 сентября в Москве прошел крестный ход, в котором, по данным МВД, приняли участие около 100 тысяч человек. Шествие от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря возглавил патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), а участие в нем приняли как федеральные чиновники, так и ультраправые из ряда организаций.

Публичная подготовка шествия началась за месяц до мероприятия. Официальный Telegram-канал крестного хода появился в конце июля, а первые публикации в нем вышли 3 августа. В них подчеркивалось, что шествие пройдет по благословению Кирилла и по согласованию со столичными властями. Для участников создали отдельный сайт, бесплатное мобильное приложение и пообещали организовать транспорт от некоторых храмов.

Тогда же к продвижению общемосковского крестного хода подключились ультраправые и националистические организации. Связанный с Малофеевым «Двуглавый орел» сделал репост анонса уже 3 августа, а ультраправая националистическая организация «Русская община» опубликовала анонс на следующий день. К концу месяца «Русская община» призывала сторонников не просто приходить самим, но и приводить друзей, родственников, коллег и соседей, распространять готовые афиши по чатам, договариваться с настоятелями храмов и собирать отдельные группы.

Особенно активно крестный ход продвигал принадлежащий Малофееву православно-националистический медиахолдинг «Царьград», который посвятил мероприятию отдельную страницу на сайте. За два дня до мероприятия канал несколько раз подряд назвал крестный ход «Русским маршем». В одной публикации он был назван «самым настоящим всенародным Русским маршем», в другой блогер Петя Первый описывал его как «подлинный мирный русский марш, на котором нет политических лозунгов и разделений». Накануне шествия «Царьград» снова написал, что в Москве пройдет «не просто крестный ход, а настоящий Русский марш», связав его с молитвой за российских военных и «Победу». Аналогичную формулировку в ролике «Царьграда» использовала актриса Яна Поплавская.