«Русский марш» с мощами и молитвами за Путина. За неделю в России прошли четыре крупных крестных хода с участием ультраправых

С 6 по 12 сентября в Москве, Иркутске, Элисте и Санкт-Петербурге прошли крестные ходы, собравшие, по официальным данным, более 200 тысяч человек. Заметную роль в продвижении крестных ходов и мобилизации участников сыграли ультраправые и националистические организации. «Царьград» миллиардера и спонсора вторжения в Украину Константина Малофеева прямо назвал московское шествие «всенародным „Русским маршем“». Структуры Малофеева и «Русская община» заранее собирали собственные колонны и призывали сторонников участвовать в шествиях. При этом крестные ходы проходят при поддержке властей, в том числе финансовой, а РПЦ открыто связывает эти шествия с поддержкой Путина и войны: патриарх Кирилл на московском крестном ходе призвал молиться «за президента нашего православного и за воинство наше».
Москва. «Не просто крестный ход, а настоящий Русский марш»
6 сентября в Москве прошел крестный ход, в котором, по данным МВД, приняли участие около 100 тысяч человек. Шествие от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря возглавил патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), а участие в нем приняли как федеральные чиновники, так и ультраправые из ряда организаций.
Публичная подготовка шествия началась за месяц до мероприятия. Официальный Telegram-канал крестного хода появился в конце июля, а первые публикации в нем вышли 3 августа. В них подчеркивалось, что шествие пройдет по благословению Кирилла и по согласованию со столичными властями. Для участников создали отдельный сайт, бесплатное мобильное приложение и пообещали организовать транспорт от некоторых храмов.
Тогда же к продвижению общемосковского крестного хода подключились ультраправые и националистические организации. Связанный с Малофеевым «Двуглавый орел» сделал репост анонса уже 3 августа, а ультраправая националистическая организация «Русская община» опубликовала анонс на следующий день. К концу месяца «Русская община» призывала сторонников не просто приходить самим, но и приводить друзей, родственников, коллег и соседей, распространять готовые афиши по чатам, договариваться с настоятелями храмов и собирать отдельные группы.
Особенно активно крестный ход продвигал принадлежащий Малофееву православно-националистический медиахолдинг «Царьград», который посвятил мероприятию отдельную страницу на сайте. За два дня до мероприятия канал несколько раз подряд назвал крестный ход «Русским маршем». В одной публикации он был назван «самым настоящим всенародным Русским маршем», в другой блогер Петя Первый описывал его как «подлинный мирный русский марш, на котором нет политических лозунгов и разделений». Накануне шествия «Царьград» снова написал, что в Москве пройдет «не просто крестный ход, а настоящий Русский марш», связав его с молитвой за российских военных и «Победу». Аналогичную формулировку в ролике «Царьграда» использовала актриса Яна Поплавская.
Во время крестного хода патриарх Кирилл напрямую связал мероприятие с поддержкой действующей власти и российской армии, дважды во время официальных речей заявив о необходимости молиться «за президента нашего православного и за воинство наше», а также говорил о России как о стране, которая вновь становится «непобедимой». Шествие сопровождали Смоленская икона Божией Матери и ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, которого организаторы и участники называли покровителем русского воинства.
Мы должны трудиться во благо Отечества нашего, во благо Церкви нашей и не ослаблять молитв о Президенте нашем, о властях, о воинстве и о народе нашем.Патриарх Кирилл
В шествии участвовали и действующие чиновники и политики. Московская митрополия среди них называла министра промышленности и торговли Антона Алиханова, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, главу московского департамента национальной политики Виталия Сучкова и аудитора Счетной палаты Ирину Каграманян. Кроме того, в колонне шли представители Всемирного русского народного собора, казачества и руководители связанных с РПЦ общественных структур.
Заметное участие в крестном ходе приняли ультраправые и националистические организации, хотя общее число их участников на шествии исследовательский центр «Сова» оценил в 2 тысячи человек (2% от общего количества по оценке МВД).
«Русская община», по ее собственному сообщению, сформировала «самую многочисленную и яркую» колонну и помогала «обеспечивать порядок». Однако подтвердить это независимо не представляется возможным. Тем не менее организация действительно сделала свое участие заметным за счет баннеров, посвященных Александру Невскому, и сформированной за ними колонной.
В крестном ходе участвовали «Двуглавый орел» и ультраправое студенческое объединение «Братство академистов», а также сам Константин Малофеев, под чьей эгидой были созданы эти организации. Он пришел на мероприятие с супругой — уполномоченной по правам ребенка при президенте Марией Львовой-Беловой, разыскиваемой Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в похищениях украинских детей.
Малофеев — миллиардер, которого неоднократно обвиняли в рейдерстве и мошенничестве. The Insider еще в 2014 году установил его роль в финансировании вооруженного захвата части Донбасса: глава боевиков Игорь Гиркин, ранее работавший начальником службы безопасности в компании Малофеева, отчитывался перед ним после захвата Славянска. В 2025 году имя Малофеева также фигурировало в истории с исчезновением около $450 млн с криптобиржи WEX: ее бывший технический руководитель Алексей Билюченко утверждал, что по просьбе Малофеева передал представителям ФСБ ключи от криптокошельков. Сам Малофеев причастность к исчезновению средств отрицал.
«Братство академистов» после мероприятия писали об «одной идее, одной вере, одной идентичности» участников — эта формулировка напоминает лозунг нацистской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер» (“Ein Volk, ein Reich, ein Führer”). Также «Академисты» называли лозунг «Мы русские — с нами Бог» частью «новой реальности»:
«Если у кого-то и есть вопросы к этой фразе, то придется смириться с этим мейнстримом, новой реальностью, в которой русские — сильные и единые в своей вере».
Собственные группы и колонны собирали и другие националистические движения. «Северный человек» сообщил после шествия, что его московское и подмосковное отделения шли «единой, мощной колонной» и «в едином строе». Отдельной группой шло националистическое движение Романа Юнемана «Общество. Будущее». В шествии участвовал также известный националистический публицист Егор Холмогоров.
Малофеев после крестного хода писал, что Москва показала «живую, плечом к плечу идущую Россию», которая «несмотря на пятый год войны» остается сплоченной, и называл шествие молитвой «о наших воинах» и «о Русской Победе». «Русская община» также завершила свой отчет словами о том, что «Святая Русь жива и возрождается» и что «Победа будет за нами».
Иркутск. Без провоенной риторики и с меньшим количеством ультраправых
В тот же день, 6 сентября, крестный ход прошел в Иркутске, открыв Всероссийские дни русской духовности и культуры «Сияние России». По данным правительства Иркутской области и РПЦ, в шествии с мощами святителей Спиридона Тримифунтского и Иннокентия Иркутского приняли участие более 15 тысяч человек. Организатором принесения мощей выступала Иркутская митрополия, а подготовка самого фестиваля велась совместно с региональными властями.
В крестном ходе участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель регионального Заксобрания Александр Ведерников, другие представители органов власти, казачества, силовых структур и военно-учебных заведений. Безопасность обеспечивали МВД и Росгвардия: сотрудники ОМОН заранее обследовали места проведения мероприятий, а в день шествия был организован пропускной режим. В центре Иркутска перекрывали движение и меняли маршруты общественного транспорта.
Фестиваль также получал государственное организационное обеспечение: на техническое оснащение одного из мероприятий «Сияния России» была объявлена закупка на 552,5 тысячи рублей. При этом, в отличие от московского крестного хода, в официальных заявлениях иркутских властей и РПЦ не было заметной риторики о поддержке войны или молитв за президента и армию. Губернатор Кобзев говорил прежде всего о православии, русской культуре, «традиционных российских ценностях» и духовном единстве.
На крестный ход своих сторонников приглашало и иркутское отделение «Русской общины». После мероприятия оно сообщило, что активисты движения участвовали в шествии, а его «дружина» помогала «в охране общественного порядка». При этом организация не называла численность своей группы и не сообщала об отдельной колонне, на опубликованном ультраправыми видео можно увидеть всего несколько флагов «Русской общины».
Элиста. С Малофеевым «во имя победы»
10 сентября в столице Калмыкии Элисте прошел крестный ход в рамках празднования 80-летия так называемого Явления Христа Спасителя в городе. По данным официального сайта юбилейных мероприятий, в шествии от Казанского кафедрального собора до Крестовоздвиженской церкви приняли участие более 2 тысяч человек. Крестный ход стал одним из центральных событий двухдневной программы, которая получила статус мероприятия республиканского и федерального значения и вошла в программу Года единства народов России.
Подготовкой юбилея занимались власти Калмыкии совместно с Элистинской епархией. Оргкомитет возглавил глава республики Бату Хасиков. В самом крестном ходе вместе с ним участвовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, митрополит Псковский и Порховский Матфей и другие представители власти и духовенства. Хасиков также сообщал об участии министра строительства Ирека Файзуллина и атамана Всевеликого войска Донского Сергея Бодрякова.
Военная и государственно-патриотическая риторика сопровождала юбилей еще до самого крестного хода. 9 сентября в Элисте прошли мероприятия Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского с участием представителей власти, казаков и силовых структур. Архиепископ Юстиниан совершил молебен «о защитниках и созидателях Отечества», в том числе о военнослужащих, «исполняющих свой долг», и казаках, «охраняющих рубежи», после чего Калмыцкому казачьему округу передали освященную хоругвь.
Особенно активно 80-летие «Явления Христа Спасителя в Элисте» продвигал «Царьград» Константина Малофеева. С 7 сентября канал выпустил серию публикаций об «Элистинском чуде», в которых Россия называлась «Империей», «непобедимой» и «Катехоном, удерживающим мир от зла». «Царьград» сопровождал публикации созданными ИИ изображениями: так, на одной из иллюстраций, посвященных «элистинскому чуду», перед ликом Христа изображены советские солдаты и современные российские военнослужащие с российской символикой. При этом само описываемое событие относится к послевоенному 1946 году.
Сам Малофеев приехал в Калмыкию накануне крестного хода и появился вместе с Хасиковым на запуске регионального «Клуба 2050». Они также совместно награждали участников войны против Украины «Цареградскими крестами». Малофеев назвал Калмыкию «южным форпостом Русского мира», писал, что ее жители «мужественно бьют врага в зоне СВО», и завершил публикацию словами: «Калмыки четыре века побеждают вместе с русскими и десятками других народов. Победят и сейчас».
На следующий день Малофеев уже напрямую связал крестный ход с нынешней войной, написав, что «на пятый год войны» России «явились» мощи Дмитрия Донского, а буддийская Калмыкия во главе с Хасиковым пронесла через Элисту православную святыню.
Бату Хасиков во время празднования называл Россию «священной державой», судьба которой — «уберегать мир от зла». В выступлении по итогам крестного хода он связал юбилей уже непосредственно с «Победой»:
«Наша страна — священная держава, и судьба России — уберегать мир от зла. [...] Настал тот момент, когда об этом важно заявить. Заявить с любовью во имя добра, во имя Победы».
Санкт-Петербург. Наиболее организованные националисты
12 сентября в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Александро-Невский крестный ход от Казанского собора до Александро-Невской лавры. По данным МВД, в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Шествие прошло по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери и ковчегом с частицей мощей Дмитрия Донского, привезенным из Москвы. Одновременно из лавры вышел малый крестный ход с мощами Александра Невского, а по Неве прошел отдельный водный крестный ход.
Мероприятие проводилось по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия при непосредственном участии городских властей. В подготовительной пресс-конференции участвовали председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, представитель комитета по законности, представители комитетов по транспорту и печати, а также Санкт-Петербургской митрополии. На время шествия власти перекрыли значительную часть Невского проспекта и прилегающих улиц.
Празднование финансировалось из бюджета Санкт-Петербурга. Еще 29 июня городской комитет по культуре объявил конкурс на организацию мероприятия, посвященного Дню перенесения мощей Александра Невского и Дню Ништадтского мира, с начальной стоимостью 14,4 млн рублей. Эта сумма относится ко всему комплексу праздничных мероприятий, а не только к самому крестному ходу.
В самом шествии заметное место заняли националистические организации. «Русская община» шла отдельной колонной с собственными флагами, среди участников были также люди с имперскими черно-желто-белыми флагами. Активисты «Русской общины» скандировали «Мы русские — с нами Бог» и другие лозунги. Сама «Русская община» назвала свое участие «торжеством единства». Ее петербургский духовник иерей Александр Башкин заявил после шествия, что «когда мы едины, то мы непобедимы» и что «никакой враг не может преодолеть нашу объединяющую русскую силу».
Еще более организованно выступили структуры Константина Малофеева. «Двуглавый орел» заявил, что его колонна вместе с «Братством академистов» «возглавила общественные организации»: по данным самого движения, в ней шли около 300 молодых людей с баннером «На том стоит и стоять будет Русская земля» и лозунгом «Мы русские! С нами Бог!». «Академисты» называли участников своей группы «православным авангардом» и описывали крестный ход как «марш молодости», на котором они могут «смело декларировать наши идеи».
Во время шествия «Двуглавый орел» записал отдельное обращение к сербским ультраправым организациям Srpska Akcija («Сербская акция») и «Народна патрола» («Народный патруль»), участники которого несли сербский флаг. Они выразили поддержку сербским националистам, которые незадолго до этого участвовали в похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Srpska Akcija в ответ назвала участников «Двуглавого орла» своими «русскими друзьями» и опубликовала лозунг «Русские и сербы — братья навсегда».
«Царьград» также активно освещал петербургское шествие. После его завершения канал противопоставил крестный ход прошедшему в Харькове ЛГБТ-прайду и написал, что Россия «несет знамя Православия» и что в этом находится «зерно неизбежной победы». В публикации также выражалась надежда, что после «освобождения русского Харькова» крестный ход пройдет и там.
Cпикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после окончания крестного хода заявил: «Мы всему миру показали, что такое Русь, что такое русский человек». Губернатор Александр Беглов в тот же день связал праздник с нынешней войной, заявив, что сегодня российские военные «продолжают подвиг предков», защищая «земли и православную веру».
Связанные с Малофеевым структуры используют петербургский крестный ход как площадку для ультраправой мобилизации не первый год. 12 сентября 2025 года в нем участвовали активисты «Царьграда», «Двуглавого орла» и «Братства академистов», а также представители как минимум двух зарубежных ультраправых организаций — венгерских «64 графств» и бельгийской Nation. В тот же день в Мариинском дворце прошел организованный Малофеевым международный съезд ультраправых и неонацистов, по итогам которого была создана «Международная лига антиглобалистов „Паладины“». Представители «64 графств» позднее сообщали, что «Двуглавый орел» и «Академисты» входили в число организаторов съезда, обе структуры входят в контур «Царьграда».