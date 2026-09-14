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«Русский марш» с мощами и молитвами за Путина. За неделю в России прошли четыре крупных крестных хода с участием ультраправых

The Insider
Константин Малофеев во главе колонны своих сторонников на общемосковском крестном ходе, 06.09.2026. Фото: Константин Малофеев

Константин Малофеев во главе колонны своих сторонников на общемосковском крестном ходе, 06.09.2026. Фото: Константин Малофеев

С 6 по 12 сентября  в Москве, Иркутске, Элисте и Санкт-Петербурге прошли крестные ходы, собравшие, по официальным данным, более 200 тысяч человек. Заметную роль в продвижении крестных ходов и мобилизации участников сыграли ультраправые и националистические организации. «Царьград» миллиардера и спонсора вторжения в Украину Константина Малофеева прямо назвал московское шествие «всенародным „Русским маршем“». Структуры Малофеева и «Русская община» заранее собирали собственные колонны и призывали сторонников участвовать в шествиях. При этом крестные ходы проходят при поддержке властей, в том числе финансовой, а РПЦ открыто связывает эти шествия с поддержкой Путина и войны: патриарх Кирилл на московском крестном ходе призвал молиться «за президента нашего православного и за воинство наше».

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Москва. «Не просто крестный ход, а настоящий Русский марш»

6 сентября в Москве прошел крестный ход, в котором, по данным МВД, приняли участие около 100 тысяч человек. Шествие от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря возглавил патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), а участие в нем приняли как федеральные чиновники, так и ультраправые из ряда организаций.

Публичная подготовка шествия началась за месяц до мероприятия. Официальный Telegram-канал крестного хода появился в конце июля, а первые публикации в нем вышли 3 августа. В них подчеркивалось, что шествие пройдет по благословению Кирилла и по согласованию со столичными властями. Для участников создали отдельный сайт, бесплатное мобильное приложение и пообещали организовать транспорт от некоторых храмов.

Тогда же к продвижению общемосковского крестного хода подключились ультраправые и националистические организации. Связанный с Малофеевым «Двуглавый орел» сделал репост анонса уже 3 августа, а ультраправая националистическая организация «Русская община» опубликовала анонс на следующий день. К концу месяца «Русская община» призывала сторонников не просто приходить самим, но и приводить друзей, родственников, коллег и соседей, распространять готовые афиши по чатам, договариваться с настоятелями храмов и собирать отдельные группы.

Особенно активно крестный ход продвигал принадлежащий Малофееву православно-националистический медиахолдинг «Царьград», который посвятил мероприятию отдельную страницу на сайте. За два дня до мероприятия канал несколько раз подряд назвал крестный ход «Русским маршем». В одной публикации он был назван «самым настоящим всенародным Русским маршем», в другой блогер Петя Первый описывал его как «подлинный мирный русский марш, на котором нет политических лозунгов и разделений». Накануне шествия «Царьград» снова написал, что в Москве пройдет «не просто крестный ход, а настоящий Русский марш», связав его с молитвой за российских военных и «Победу». Аналогичную формулировку в ролике «Царьграда» использовала актриса Яна Поплавская.

Страница на сайте «Царьграда», посвященная общемосковскому крестному ходу

Страница на сайте «Царьграда», посвященная общемосковскому крестному ходу

Во время крестного хода патриарх Кирилл напрямую связал мероприятие с поддержкой действующей власти и российской армии, дважды во время официальных речей заявив о необходимости молиться «за президента нашего православного и за воинство наше», а также говорил о России как о стране, которая вновь становится «непобедимой». Шествие сопровождали Смоленская икона Божией Матери и ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского, которого организаторы и участники называли покровителем русского воинства.

Мы должны трудиться во благо Отечества нашего, во благо Церкви нашей и не ослаблять молитв о Президенте нашем, о властях, о воинстве и о народе нашем.

Патриарх Кирилл

В шествии участвовали и действующие чиновники и политики. Московская митрополия среди них называла министра промышленности и торговли Антона Алиханова, вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, главу московского департамента национальной политики Виталия Сучкова и аудитора Счетной палаты Ирину Каграманян. Кроме того, в колонне шли представители Всемирного русского народного собора, казачества и руководители связанных с РПЦ общественных структур.

Заметное участие в крестном ходе приняли ультраправые и националистические организации, хотя общее число их участников на шествии исследовательский центр «Сова» оценил в 2 тысячи человек (2% от общего количества по оценке МВД).

«Русская община», по ее собственному сообщению, сформировала «самую многочисленную и яркую» колонну и помогала «обеспечивать порядок». Однако подтвердить это независимо не представляется возможным. Тем не менее организация действительно сделала свое участие заметным за счет баннеров, посвященных Александру Невскому, и сформированной за ними колонной.

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В крестном ходе участвовали «Двуглавый орел» и ультраправое студенческое объединение «Братство академистов», а также сам Константин Малофеев, под чьей эгидой были созданы эти организации. Он пришел на мероприятие с супругой — уполномоченной по правам ребенка при президенте Марией Львовой-Беловой, разыскиваемой Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в похищениях украинских детей.

Константин Малофеев на общемосковском крестном ходе, 6 сентября 2026 года

Константин Малофеев на общемосковском крестном ходе, 6 сентября 2026 года

Константин Малофеев

Малофеев — миллиардер, которого неоднократно обвиняли в рейдерстве и мошенничестве. The Insider еще в 2014 году установил его роль в финансировании вооруженного захвата части Донбасса: глава боевиков Игорь Гиркин, ранее работавший начальником службы безопасности в компании Малофеева, отчитывался перед ним после захвата Славянска. В 2025 году имя Малофеева также фигурировало в истории с исчезновением около $450 млн с криптобиржи WEX: ее бывший технический руководитель Алексей Билюченко утверждал, что по просьбе Малофеева передал представителям ФСБ ключи от криптокошельков. Сам Малофеев причастность к исчезновению средств отрицал.

«Братство академистов» после мероприятия писали об «одной идее, одной вере, одной идентичности» участников — эта формулировка напоминает лозунг нацистской Германии «Один народ, один рейх, один фюрер» (“Ein Volk, ein Reich, ein Führer”). Также «Академисты» называли лозунг «Мы русские — с нами Бог» частью «новой реальности»:

«Если у кого-то и есть вопросы к этой фразе, то придется смириться с этим мейнстримом, новой реальностью, в которой русские — сильные и единые в своей вере».

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Собственные группы и колонны собирали и другие националистические движения. «Северный человек» сообщил после шествия, что его московское и подмосковное отделения шли «единой, мощной колонной» и «в едином строе». Отдельной группой шло националистическое движение Романа Юнемана «Общество. Будущее». В шествии участвовал также известный националистический публицист Егор Холмогоров.

Малофеев после крестного хода писал, что Москва показала «живую, плечом к плечу идущую Россию», которая «несмотря на пятый год войны» остается сплоченной, и называл шествие молитвой «о наших воинах» и «о Русской Победе». «Русская община» также завершила свой отчет словами о том, что «Святая Русь жива и возрождается» и что «Победа будет за нами».

Иркутск. Без провоенной риторики и с меньшим количеством ультраправых

В тот же день, 6 сентября, крестный ход прошел в Иркутске, открыв Всероссийские дни русской духовности и культуры «Сияние России». По данным правительства Иркутской области и РПЦ, в шествии с мощами святителей Спиридона Тримифунтского и Иннокентия Иркутского приняли участие более 15 тысяч человек. Организатором принесения мощей выступала Иркутская митрополия, а подготовка самого фестиваля велась совместно с региональными властями.

В крестном ходе участвовали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, председатель регионального Заксобрания Александр Ведерников, другие представители органов власти, казачества, силовых структур и военно-учебных заведений. Безопасность обеспечивали МВД и Росгвардия: сотрудники ОМОН заранее обследовали места проведения мероприятий, а в день шествия был организован пропускной режим. В центре Иркутска перекрывали движение и меняли маршруты общественного транспорта.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на крестном ходе в Иркутске 6 сентября 2026 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на крестном ходе в Иркутске 6 сентября 2026 года

Telegram-канал Игоря Кобзева

Фестиваль также получал государственное организационное обеспечение: на техническое оснащение одного из мероприятий «Сияния России» была объявлена закупка на 552,5 тысячи рублей. При этом, в отличие от московского крестного хода, в официальных заявлениях иркутских властей и РПЦ не было заметной риторики о поддержке войны или молитв за президента и армию. Губернатор Кобзев говорил прежде всего о православии, русской культуре, «традиционных российских ценностях» и духовном единстве.

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На крестный ход своих сторонников приглашало и иркутское отделение «Русской общины». После мероприятия оно сообщило, что активисты движения участвовали в шествии, а его «дружина» помогала «в охране общественного порядка». При этом организация не называла численность своей группы и не сообщала об отдельной колонне, на опубликованном ультраправыми видео можно увидеть всего несколько флагов «Русской общины».

Элиста. С Малофеевым «во имя победы»

10 сентября в столице Калмыкии Элисте прошел крестный ход в рамках празднования 80-летия так называемого Явления Христа Спасителя в городе. По данным официального сайта юбилейных мероприятий, в шествии от Казанского кафедрального собора до Крестовоздвиженской церкви приняли участие более 2 тысяч человек. Крестный ход стал одним из центральных событий двухдневной программы, которая получила статус мероприятия республиканского и федерального значения и вошла в программу Года единства народов России.

Подготовкой юбилея занимались власти Калмыкии совместно с Элистинской епархией. Оргкомитет возглавил глава республики Бату Хасиков. В самом крестном ходе вместе с ним участвовали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, митрополит Псковский и Порховский Матфей и другие представители власти и духовенства. Хасиков также сообщал об участии министра строительства Ирека Файзуллина и атамана Всевеликого войска Донского Сергея Бодрякова.

Военная и государственно-патриотическая риторика сопровождала юбилей еще до самого крестного хода. 9 сентября в Элисте прошли мероприятия Калмыцкого казачьего округа Всевеликого войска Донского с участием представителей власти, казаков и силовых структур. Архиепископ Юстиниан совершил молебен «о защитниках и созидателях Отечества», в том числе о военнослужащих, «исполняющих свой долг», и казаках, «охраняющих рубежи», после чего Калмыцкому казачьему округу передали освященную хоругвь.

Особенно активно 80-летие «Явления Христа Спасителя в Элисте» продвигал «Царьград» Константина Малофеева. С 7 сентября канал выпустил серию публикаций об «Элистинском чуде», в которых Россия называлась «Империей», «непобедимой» и «Катехоном, удерживающим мир от зла». «Царьград» сопровождал публикации созданными ИИ изображениями: так, на одной из иллюстраций, посвященных «элистинскому чуду», перед ликом Христа изображены советские солдаты и современные российские военнослужащие с российской символикой. При этом само описываемое событие относится к послевоенному 1946 году.

Скриншот публикации 9 сентября 2026 года в Telegram-канале «Царьград»

Скриншот публикации 9 сентября 2026 года в Telegram-канале «Царьград»

Сам Малофеев приехал в Калмыкию накануне крестного хода и появился вместе с Хасиковым на запуске регионального «Клуба 2050». Они также совместно награждали участников войны против Украины «Цареградскими крестами». Малофеев назвал Калмыкию «южным форпостом Русского мира», писал, что ее жители «мужественно бьют врага в зоне СВО», и завершил публикацию словами: «Калмыки четыре века побеждают вместе с русскими и десятками других народов. Победят и сейчас».

Константин Малофеев и Бату Хасиков

Константин Малофеев и Бату Хасиков

Telegram-канал Константина Малофеева

На следующий день Малофеев уже напрямую связал крестный ход с нынешней войной, написав, что «на пятый год войны» России «явились» мощи Дмитрия Донского, а буддийская Калмыкия во главе с Хасиковым пронесла через Элисту православную святыню.

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Бату Хасиков во время празднования называл Россию «священной державой», судьба которой — «уберегать мир от зла». В выступлении по итогам крестного хода он связал юбилей уже непосредственно с «Победой»:

«Наша страна — священная держава, и судьба России — уберегать мир от зла. [...] Настал тот момент, когда об этом важно заявить. Заявить с любовью во имя добра, во имя Победы».

Санкт-Петербург. Наиболее организованные националисты

12 сентября в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Александро-Невский крестный ход от Казанского собора до Александро-Невской лавры. По данным МВД, в нем приняли участие более 90 тысяч человек. Шествие прошло по Невскому проспекту с Казанской иконой Божией Матери и ковчегом с частицей мощей Дмитрия Донского, привезенным из Москвы. Одновременно из лавры вышел малый крестный ход с мощами Александра Невского, а по Неве прошел отдельный водный крестный ход.

Мероприятие проводилось по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия при непосредственном участии городских властей. В подготовительной пресс-конференции участвовали председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, представитель комитета по законности, представители комитетов по транспорту и печати, а также Санкт-Петербургской митрополии. На время шествия власти перекрыли значительную часть Невского проспекта и прилегающих улиц.

Празднование финансировалось из бюджета Санкт-Петербурга. Еще 29 июня городской комитет по культуре объявил конкурс на организацию мероприятия, посвященного Дню перенесения мощей Александра Невского и Дню Ништадтского мира, с начальной стоимостью 14,4 млн рублей. Эта сумма относится ко всему комплексу праздничных мероприятий, а не только к самому крестному ходу.

В самом шествии заметное место заняли националистические организации. «Русская община» шла отдельной колонной с собственными флагами, среди участников были также люди с имперскими черно-желто-белыми флагами.  Активисты «Русской общины» скандировали «Мы русские — с нами Бог» и другие лозунги. Сама «Русская община» назвала свое участие «торжеством единства». Ее петербургский духовник иерей Александр Башкин заявил после шествия, что «когда мы едины, то мы непобедимы» и что «никакой враг не может преодолеть нашу объединяющую русскую силу».

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Еще более организованно выступили структуры Константина Малофеева. «Двуглавый орел» заявил, что его колонна вместе с «Братством академистов» «возглавила общественные организации»: по данным самого движения, в ней шли около 300 молодых людей с баннером «На том стоит и стоять будет Русская земля» и лозунгом «Мы русские! С нами Бог!». «Академисты» называли участников своей группы «православным авангардом» и описывали крестный ход как «марш молодости», на котором они могут «смело декларировать наши идеи».

Колонна «Двуглавого орла» и «Братства академистов» на крестном ходе в Санкт-Петербурге, 12 сентября 2026 года

Колонна «Двуглавого орла» и «Братства академистов» на крестном ходе в Санкт-Петербурге, 12 сентября 2026 года

«Двуглавый орел»

Во время шествия «Двуглавый орел» записал отдельное обращение к сербским ультраправым организациям Srpska Akcija («Сербская акция») и «Народна патрола» («Народный патруль»), участники которого несли сербский флаг. Они выразили поддержку сербским националистам, которые незадолго до этого участвовали в похоронах бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Srpska Akcija в ответ назвала участников «Двуглавого орла» своими «русскими друзьями» и опубликовала лозунг «Русские и сербы — братья навсегда».

«Царьград» также активно освещал петербургское шествие. После его завершения канал противопоставил крестный ход прошедшему в Харькове ЛГБТ-прайду и написал, что Россия «несет знамя Православия» и что в этом находится «зерно неизбежной победы». В публикации также выражалась надежда, что после «освобождения русского Харькова» крестный ход пройдет и там.

Cпикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после окончания крестного хода заявил: «Мы всему миру показали, что такое Русь, что такое русский человек». Губернатор Александр Беглов в тот же день связал праздник с нынешней войной, заявив, что сегодня российские военные «продолжают подвиг предков», защищая «земли и православную веру».

Связанные с Малофеевым структуры используют петербургский крестный ход как площадку для ультраправой мобилизации не первый год. 12 сентября 2025 года в нем участвовали активисты «Царьграда», «Двуглавого орла» и «Братства академистов», а также представители как минимум двух зарубежных ультраправых организаций — венгерских «64 графств» и бельгийской Nation. В тот же день в Мариинском дворце прошел организованный Малофеевым международный съезд ультраправых и неонацистов, по итогам которого была создана «Международная лига антиглобалистов „Паладины“». Представители «64 графств» позднее сообщали, что «Двуглавый орел» и «Академисты» входили в число организаторов съезда, обе структуры входят в контур «Царьграда».

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Публикация:««Русский марш» с мощами и молитвами за Путина. За неделю в России прошли четыре крупных крестных хода с участием ультраправых»

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