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Руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов покинул свой пост. Спецслужбу ждет реорганизация – «Важные истории»

The Insider
Фото: Strike

Фото: Strike

Руководитель Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергей Алпатов покинул свой пост по состоянию здоровья. Об этом сообщили «Важные истории» со ссылкой на двух бывших сотрудников ФСБ. По их словам, должность Алпатова остается вакантной, поскольку в ближайшие месяцы ФСБ ждет большая реорганизация. Изменения могут затронуть даже директора службы Александра Бортникова.

Сергей Алпатов возглавлял СЭБ с 2021 года, а до этого руководил управлением «М», курирующим полицию, Росгвардию, Минюст и другие ведомства. На своем посту, как отмечают «Важные истории», Алпатов отвечал за несколько громких дел: например, за дело против полковника полиции Дмитрия Захарченко, у которого нашли почти 9 млрд рублей наличными, а также дела высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, получивших больше миллиона долларов от криминального авторитета Шакро Молодого.

После ухода Алпатова с поста руководителя СЭБ на его место пока никого не назначают, поскольку всю службу ждет реорганизация. По словам источников издания, Бортников, возглавляющий ФСБ с 2008 года, «просится на пенсию» и проводит много времени в санаториях. Фактически его обязанности выполняет первый заместитель Сергей Королев, возглавлявший СЭБ до Алпатова. Бортников до того, как стать директором спецслужбы, также руководил СЭБ, которая считается одной из ключевых структур в ФСБ.

Собеседники «Важных историй» называют другими кандидатами на замену Бортникову руководителя Департамента военной контрразведки (ДВКР) Ивана Ткачева, пользующегося покровительством Игоря Сечина, а также руководителя службы контрразведки Владислава Меньщикова. 

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Публикация:«Руководитель Службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов покинул свой пост. Спецслужбу ждет реорганизация – «Важные истории»»

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