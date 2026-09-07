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Из СИЗО вышли все трое фигурантов громких июльских арестов вокруг проектов Аркадия Ротенберга

The Insider
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Из СИЗО вышли все трое фигурантов громких июльских арестов вокруг проектов Аркадия Ротенберга. Последним из них стал бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов, который после ухода из ведомства руководил компаниями, связанными с бизнесом Ротенберга. 7 сентября Мосгорсуд перевел его под домашний арест.

В начале июля почти одновременно были арестованы Махов, бывший глава Росавиации Александр Нерадько и гендиректор морского торгового порта «Лавна» Станислав Мультах. Махов и Мультах являются топ-менеджерами бизнес-империи Аркадия Ротенберга. Нерадько непосредственно с бизнесом Ротенберга не связан, однако его задержали вместе с Маховым и обвиняют по одному с ним делу.

К началу сентября все трое уже вышли из СИЗО:

  • Станислав Мультах был арестован 3 июля. Он возглавляет морской торговый порт «Лавна» в Мурманской области и Дирекцию инвестиционных проектов Государственной транспортной лизинговой компании. Основными подрядчиками строительства «Лавны» выступали связанные с Аркадием Ротенбергом «ТЭК Мосэнерго» и «НПС Инжиниринг». Первоначально Мультаха обвиняли в растрате в особо крупном размере, однако уже 7 июля Савеловский суд перевел его под домашний арест и изменил квалификацию дела на злоупотребление полномочиями. Об этом 9 июля сообщила «Новая газета Европа». Решение о домашнем аресте также следует из карточки дела на сайте московских судов.
  • Александр Нерадько, возглавлявший Росавиацию с 2009 по 2023 год, был отправлен в СИЗО 3 июля вместе со своим бывшим заместителем Маховым. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве при реконструкции второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. По версии следствия, в акты приемки внесли сведения о фактически невыполненных работах. Сейчас ущерб по делу оценивается в 91,49 млн рублей. 2 сентября Мосгорсуд перевел Нерадько под домашний арест. Сам Нерадько вину не признает.
  • Константин Махов оставался единственным из этой тройки в СИЗО до 7 сентября, когда Мосгорсуд также перевел его под домашний арест. После ухода из Росавиации Махов перешел в газохимический бизнес: он возглавлял «РусГазДобычу», а позднее руководил управляющей компанией ОЭЗ «Усть-Луга», «Национальной газовой группой», «Балтийским химическим комплексом» и «РГД Проектное финансирование», а также был председателем совета директоров «РусХимАльянса». Эти структуры связаны с крупными проектами Аркадия Ротенберга. По данным «Коммерсанта», защита Махова заявляла, что его содержание в СИЗО мешает завершению строительства комплекса по переработке газа и производству СПГ в Усть-Луге и создает угрозу выполнению крупных контрактов.

Таким образом, из трех человек, чьи аресты в начале июля оказались связаны с крупными инфраструктурными проектами из орбиты Аркадия Ротенберга, первым из СИЗО вышел Мультах — спустя несколько дней после заключения под стражу. Через два месяца домашний арест назначили Нерадько, а спустя еще пять дней — Махову.

Аркадий Ротенберг — давний знакомый Владимира Путина и его бывший партнер по занятиям дзюдо. Они познакомились еще в детстве в спортивной секции, сам Ротенберг рассказывал, что сохранил с Путиным близкие отношения с тех лет. После прихода Путина к власти структуры Ротенберга стали одними из крупнейших исполнителей государственных инфраструктурных проектов. В частности, компании бизнесмена участвовали в строительстве Крымского моста стоимостью более 220 млрд рублей. В 2020 году Путин лично вручил Ротенбергу звезду Героя Труда за участие в строительстве моста.

В последние годы бизнес Ротенберга продолжает расширяться. Как ранее писал The Insider, связанные с ним структуры получили контроль над приватизированным «Росспиртпромом», «Татспиртпромом» и другими крупными активами. В июле The Insider также писал, что на фоне арестов Махова и Мультаха структуры Ротенберга приобрели 75% «Мордовалкопрома», после чего связанные с ним алкогольные активы стали крупнейшими на российском рынке.

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Публикация:«Из СИЗО вышли все трое фигурантов громких июльских арестов вокруг проектов Аркадия Ротенберга»

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