Из СИЗО вышли все трое фигурантов громких июльских арестов вокруг проектов Аркадия Ротенберга. Последним из них стал бывший заместитель главы Росавиации Константин Махов, который после ухода из ведомства руководил компаниями, связанными с бизнесом Ротенберга. 7 сентября Мосгорсуд перевел его под домашний арест.

В начале июля почти одновременно были арестованы Махов, бывший глава Росавиации Александр Нерадько и гендиректор морского торгового порта «Лавна» Станислав Мультах. Махов и Мультах являются топ-менеджерами бизнес-империи Аркадия Ротенберга. Нерадько непосредственно с бизнесом Ротенберга не связан, однако его задержали вместе с Маховым и обвиняют по одному с ним делу.

К началу сентября все трое уже вышли из СИЗО:

Станислав Мультах был арестован 3 июля. Он возглавляет морской торговый порт «Лавна» в Мурманской области и Дирекцию инвестиционных проектов Государственной транспортной лизинговой компании. Основными подрядчиками строительства «Лавны» выступали связанные с Аркадием Ротенбергом «ТЭК Мосэнерго» и «НПС Инжиниринг». Первоначально Мультаха обвиняли в растрате в особо крупном размере, однако уже 7 июля Савеловский суд перевел его под домашний арест и изменил квалификацию дела на злоупотребление полномочиями. Об этом 9 июля сообщила «Новая газета Европа». Решение о домашнем аресте также следует из карточки дела на сайте московских судов.

был арестован 3 июля. Он возглавляет морской торговый порт «Лавна» в Мурманской области и Дирекцию инвестиционных проектов Государственной транспортной лизинговой компании. Основными подрядчиками строительства «Лавны» выступали связанные с Аркадием Ротенбергом «ТЭК Мосэнерго» и «НПС Инжиниринг». Первоначально Мультаха обвиняли в растрате в особо крупном размере, однако уже 7 июля Савеловский суд перевел его под домашний арест и изменил квалификацию дела на злоупотребление полномочиями. Об этом 9 июля сообщила «Новая газета Европа». Решение о домашнем аресте также следует из карточки дела на сайте московских судов. Александр Нерадько , возглавлявший Росавиацию с 2009 по 2023 год, был отправлен в СИЗО 3 июля вместе со своим бывшим заместителем Маховым. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве при реконструкции второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. По версии следствия, в акты приемки внесли сведения о фактически невыполненных работах. Сейчас ущерб по делу оценивается в 91,49 млн рублей. 2 сентября Мосгорсуд перевел Нерадько под домашний арест. Сам Нерадько вину не признает.

, возглавлявший Росавиацию с 2009 по 2023 год, был отправлен в СИЗО 3 июля вместе со своим бывшим заместителем Маховым. Их обвиняют в особо крупном мошенничестве при реконструкции второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Домодедово. По версии следствия, в акты приемки внесли сведения о фактически невыполненных работах. Сейчас ущерб по делу оценивается в 91,49 млн рублей. 2 сентября Мосгорсуд перевел Нерадько под домашний арест. Сам Нерадько вину не признает. Константин Махов оставался единственным из этой тройки в СИЗО до 7 сентября, когда Мосгорсуд также перевел его под домашний арест. После ухода из Росавиации Махов перешел в газохимический бизнес: он возглавлял «РусГазДобычу», а позднее руководил управляющей компанией ОЭЗ «Усть-Луга», «Национальной газовой группой», «Балтийским химическим комплексом» и «РГД Проектное финансирование», а также был председателем совета директоров «РусХимАльянса». Эти структуры связаны с крупными проектами Аркадия Ротенберга. По данным «Коммерсанта», защита Махова заявляла, что его содержание в СИЗО мешает завершению строительства комплекса по переработке газа и производству СПГ в Усть-Луге и создает угрозу выполнению крупных контрактов.

Таким образом, из трех человек, чьи аресты в начале июля оказались связаны с крупными инфраструктурными проектами из орбиты Аркадия Ротенберга, первым из СИЗО вышел Мультах — спустя несколько дней после заключения под стражу. Через два месяца домашний арест назначили Нерадько, а спустя еще пять дней — Махову.

Аркадий Ротенберг — давний знакомый Владимира Путина и его бывший партнер по занятиям дзюдо. Они познакомились еще в детстве в спортивной секции, сам Ротенберг рассказывал, что сохранил с Путиным близкие отношения с тех лет. После прихода Путина к власти структуры Ротенберга стали одними из крупнейших исполнителей государственных инфраструктурных проектов. В частности, компании бизнесмена участвовали в строительстве Крымского моста стоимостью более 220 млрд рублей. В 2020 году Путин лично вручил Ротенбергу звезду Героя Труда за участие в строительстве моста.

В последние годы бизнес Ротенберга продолжает расширяться. Как ранее писал The Insider, связанные с ним структуры получили контроль над приватизированным «Росспиртпромом», «Татспиртпромом» и другими крупными активами. В июле The Insider также писал, что на фоне арестов Махова и Мультаха структуры Ротенберга приобрели 75% «Мордовалкопрома», после чего связанные с ним алкогольные активы стали крупнейшими на российском рынке.