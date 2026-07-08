Компания Аркадия Ротенберга приобрела «Мордовалкопром», создав крупнейший алкогольный холдинг России

Структуры, связанные с Аркадием Ротенбергом, приобрели 75% в капитале одного из крупнейших ликеро-водочных холдингов России — «Мордовалкопрома», в который входит завод-производитель водки «Деревенька». Сделка проходит на фоне смены правил уплаты акцизов, выгодной для владельцев спиртзаводов, и волны арестов менеджеров, связанных с бизнесом Ротенберга.
Кто купил завод
Издание Shopper обратило внимание, что 25 июня 75% долей во владельце завода — ООО «Мордовалкопром» — получила фирма «Яшма». Лариса Тетина, у которой было 50,1% долей, полностью вышла из капитала компании, а Евгений Сидоров сократил свою долю с 49,9% до 25%.
Купившая завод «Яшма» принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением компании «Северная эгида», единственная владелица которой — София Ногинская. Один из фондов, которым до середины 2019 года управляла «Северная эгида», владел 80% застройщика «РГ-девелопмент», основанного Аркадием Ротенбергом. Среди других активов под управлением «Северной эгиды» — владеющая океанариумом «Москвариум» на ВДНХ компания «Возрождение ВВЦ» (в 2017 году РБК называл Ротенберга ее бенефициаром), а также фирма «Бриз», владеющая долями в рыбо- и крабодобывающих компаниях группы «Антей».
Помимо ЛВЗ «Саранский», «Мордовалкопром» владеет спиртзаводом «Кемлянский» и оптовой компанией Торговый дом «Инзера». ЛВЗ «Саранский» выпускает водку «Деревенька», «Чистые росы», Spelta и джин Ginster. «Деревенька» в 2025 году заняла третье место по продажам среди водочных брендов в рейтинге A.List. По данным СПАРК-Интерфакс, стоимость активов четырех компаний на конец 2025 года оценивалась в 15,79 млрд рублей, а их выручка в прошлом году составила 17,86 млрд рублей.
Эта сделка превращает алкогольные активы Ротенберга в крупнейший алкогольный холдинг на российском рынке. Как ранее писал The Insider, активы трех групп компаний, связанных с олигархом, — приватизированного «Росспиртпрома», ранее приобретенного «Татспиртпрома» и конфискованного Global Spirits — составляли более 55 млрд рублей. С учетом «Мордовалкопрома» все алкогольные предприятия Ротенберга оцениваются уже в свыше 70 млрд рублей, существенно обгоняя прежнего лидера рынка Novabev Group, ранее Beluga. Активы Novabev на III квартал 2025 года составляли 54,26 млрд рублей.
Помимо Кемлянского спиртзавода, ЛВЗ «Саранский» контролирует еще два спиртовых предприятия в Мордовии. 22 июня 2025 года «Саранский» получил 99,9% Ромодановского спиртзавода в одноименном мордовском селе, оставшиеся 0,1% достались гендиректору ЛВЗ Кириллу Чапайкину. Завод, ранее принадлежавший через цепочку юрлиц Владимиру Данилову и способный выпускать около 3 тысяч декалитров спирта в сутки, был закрыт в 2016 году, а с весны 2022-го находился в процедуре банкротства. ЛВЗ «Саранский» сам обратился к конкурсному управляющему с предложением погасить долги предприятия — свыше 208 млн рублей по итогам 2024 года.
Аналогичным образом холдинг приобрел 99% в капитале ООО «Вл. Марьяновский спиртзавод» в селе Марьяновка в Мордовии. В конце 2025 года юридические лица обоих заводов были реорганизованы и присоединены к ЛВЗ «Саранский».
Акцизы на руку Ротенбергу
Приобретение собственных спиртзаводов позволяет холдингу Ротенберга одновременно получать более высокую добавленную стоимость и оказывать давление на конкурентов. Производство крепкого алкоголя в России распределено между двумя типами предприятий: спиртзаводы производят спирт, а ликеро-водочные заводы покупают его и выпускают готовые напитки — водки, настойки и ликеры.
В последние годы баланс прибыльности на рынке смещался в сторону спиртзаводов. В 2024–2025 годах крупнейший российский производитель спирта «Росспиртпром» четыре раза поднимал отпускные цены. В итоге цена 1 декалитра спирта выросла на 56% — с 680 рублей в начале июня 2024 года до 1 060 рублей с 1 января 2025 года.
Благодаря владению 11 спиртзаводами Аркадий Ротенберг стал главным бенефициаром новой системы взимания акцизов на алкоголь. С 1 июля 2026 года российские ликеро-водочные заводы должны уплачивать акцизы при закупке спирта на спиртзаводах, а не при отгрузке готовой продукции, как раньше. При высокой ключевой ставке и дорогих кредитах в проигрыше оказываются частные производители алкогольных напитков, которым приходится изымать оборотные средства на более долгий период. В выигрыше оказывается холдинг Ротенберга, благодаря своей вертикальной интеграции.
Как устроен крупнейший алкогольный холдинг России
Как ранее писал The Insider, консолидация алкогольного рынка вокруг Ротенбергов началась еще в 2000 году. За день до инаугурации Владимир Путин подписал указ о создании «Росспиртпрома» — государственного предприятия, управляющего 18 алкогольными заводами. На практике ФГУП превратился в инструмент контроля всего рынка крепкого алкоголя.
Этот контроль реализуется через два канала: управление производством спирта и регулирующий орган рынка — Росалкогольтабакконтроль, или ФСКАТР, ранее РАР, руководство которого на протяжении всей истории было связано и с ФСКАТР, и с Ротенбергами.
Первым главой «Росспиртпрома» был знакомый Ротенберга и Виктора Золотова Сергей Зивенко. Впоследствии этот пост занимал ставленник Ротенберга Игорь Чуян, который затем возглавил РАР. После него «Росспиртпром» возглавил Игорь Алёшин, бывший советник управляющего аффилированного с Ротенбергами СМП банка. Позднее Алёшин повторил карьерный путь Чуяна и также возглавил РАР.
В 2024 году госкомпанию приватизировали: ее купило малоизвестное ООО «Бизнес-альянс». В декабре 2025 года The Insider установил, что единственным вкладчиком управляющего им ЗПИФа оказался лично Аркадий Ротенберг. В январе 2026 года ФАС одобрила покупку «Росспиртпромом» казанского холдинга «Татспиртпром».
Сейчас в образовавшийся холдинг входят 11 спиртзаводов, восемь ликеро-водочных заводов, логистический оператор, который перевозит спирт со спиртзаводов, а также три дистрибьюторские компании. Главным драйвером этого бизнеса остается связь с федеральным регулятором, который способен остановить действие лицензии конкурентов и парализовать их работу.
На фоне зачисток в окружении Ротенберга
Расширение алкогольной империи происходит одновременно с чередой арестов людей, связанных с бизнесом Ротенберга. 3 июля 2026 года был арестован гендиректор морского торгового порта «Лавна» Станислав Мультах. Суд отправил его под стражу по обвинению в растрате в особо крупном размере.
В тот же день под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере был отправлен бывший замглавы Росавиации Константин Махов, которого источники называют «правой рукой» Ротенберга. Вместе с экс-главой Росавиации Александром Нерадько его обвиняют в хищении около 800 млн рублей при строительстве взлетной полосы аэропорта Домодедово.
После ухода из Росавиации Махов возглавил ключевые структуры бизнес-империи Ротенберга — «РусХимАльянс», управляющую компанию ОЭЗ ППТ «Усть-Луга», «Национальную газовую группу» и «Балтийский химический комплекс».
Ротенберг — друг детства Владимира Путина и его бывший партнер по дзюдо. После прихода Путина к власти 74-летний бизнесмен заработал состояние на крупных госконтрактах и стройках, а в последние годы стал одним из главных бенефициаров волны национализации частного бизнеса, получив имущество на сумму 4,5 трлн рублей.
Одновременные аресты сразу двух топ-менеджеров из его окружения в течение одной недели наблюдатели рассматривают как возможный сигнал ослабления позиций Ротенберга. При этом в те же дни его структуры продолжают расширять контроль над новыми активами — на этот раз в алкогольной отрасли.