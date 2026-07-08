Компания Аркадия Ротенберга приобрела «Мордовалкопром», создав крупнейший алкогольный холдинг России

Издание Shopper обратило внимание, что 25 июня 75% долей во владельце завода — ООО «Мордовалкопром» — получила фирма «Яшма». Лариса Тетина, у которой было 50,1% долей, полностью вышла из капитала компании, а Евгений Сидоров сократил свою долю с 49,9% до 25%.

Купившая завод «Яшма» принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду под управлением компании «Северная эгида», единственная владелица которой — София Ногинская. Один из фондов, которым до середины 2019 года управляла «Северная эгида», владел 80% застройщика «РГ-девелопмент», основанного Аркадием Ротенбергом. Среди других активов под управлением «Северной эгиды» — владеющая океанариумом «Москвариум» на ВДНХ компания «Возрождение ВВЦ» (в 2017 году РБК называл Ротенберга ее бенефициаром), а также фирма «Бриз», владеющая долями в рыбо- и крабодобывающих компаниях группы «Антей».

Помимо ЛВЗ «Саранский», «Мордовалкопром» владеет спиртзаводом «Кемлянский» и оптовой компанией Торговый дом «Инзера». ЛВЗ «Саранский» выпускает водку «Деревенька», «Чистые росы», Spelta и джин Ginster. «Деревенька» в 2025 году заняла третье место по продажам среди водочных брендов в рейтинге A.List. По данным СПАРК-Интерфакс, стоимость активов четырех компаний на конец 2025 года оценивалась в 15,79 млрд рублей, а их выручка в прошлом году составила 17,86 млрд рублей.

Эта сделка превращает алкогольные активы Ротенберга в крупнейший алкогольный холдинг на российском рынке. Как ранее писал The Insider, активы трех групп компаний, связанных с олигархом, — приватизированного «Росспиртпрома», ранее приобретенного «Татспиртпрома» и конфискованного Global Spirits — составляли более 55 млрд рублей. С учетом «Мордовалкопрома» все алкогольные предприятия Ротенберга оцениваются уже в свыше 70 млрд рублей, существенно обгоняя прежнего лидера рынка Novabev Group, ранее Beluga. Активы Novabev на III квартал 2025 года составляли 54,26 млрд рублей.

Помимо Кемлянского спиртзавода, ЛВЗ «Саранский» контролирует еще два спиртовых предприятия в Мордовии. 22 июня 2025 года «Саранский» получил 99,9% Ромодановского спиртзавода в одноименном мордовском селе, оставшиеся 0,1% достались гендиректору ЛВЗ Кириллу Чапайкину. Завод, ранее принадлежавший через цепочку юрлиц Владимиру Данилову и способный выпускать около 3 тысяч декалитров спирта в сутки, был закрыт в 2016 году, а с весны 2022-го находился в процедуре банкротства. ЛВЗ «Саранский» сам обратился к конкурсному управляющему с предложением погасить долги предприятия — свыше 208 млн рублей по итогам 2024 года.

Аналогичным образом холдинг приобрел 99% в капитале ООО «Вл. Марьяновский спиртзавод» в селе Марьяновка в Мордовии. В конце 2025 года юридические лица обоих заводов были реорганизованы и присоединены к ЛВЗ «Саранский».