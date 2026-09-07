Связанного с Ротенбергом бывшего замглавы Росавиации Махова отпустили из СИЗО. Защита говорила об угрозе мегапроекту в Усть-Луге

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова, который после ухода из ведомства руководил структурами, связанными с Аркадием Ротенбергом. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Карточка дела на сайте суда подтверждает, что апелляционную жалобу Махова рассмотрели 7 сентября.

Защита Махова среди прочего утверждала, что его содержание в СИЗО препятствует завершению строительства и вводу в эксплуатацию комплекса по переработке газа и производству СПГ в Усть-Луге. По данным «Коммерсанта», адвокаты заявили в суде, что свидетели также говорили об угрозе реализации крупных контрактов из-за ареста Махова. Кроме того, защита ссылалась на его государственные награды, малолетних детей, престарелую мать и помощь участникам войны против Украины.

После ухода из Росавиации Махов перешел в газохимический бизнес и возглавил «РусГазДобычу», участвовавшую вместе с «Газпромом» в крупных проектах в Усть-Луге. Позднее он руководил управляющей компанией ОЭЗ «Усть-Луга», «Национальной газовой группой», «Балтийским химическим комплексом» и «РГД Проектное финансирование», а также был председателем совета директоров «РусХимАльянса». Как ранее писал The Insider, эти структуры связаны с бизнесом Аркадия Ротенберга.

Махова и бывшего главу Росавиации Александра Нерадько отправили в СИЗО 3 июля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Нерадько Мосгорсуд перевел под домашний арест 2 сентября. Таким образом, спустя чуть более двух месяцев после задержания из СИЗО вышли оба бывших руководителя Росавиации, проходящих по этому делу.

Дело связано с двумя госконтрактами Росавиации на реконструкцию объектов аэропорта Домодедово и второй взлетно-посадочной полосы. По версии следствия, участники организованной группы вносили ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, после чего подрядчику перечислялись бюджетные средства.

Сейчас следствие оценивает ущерб в 91,49 млн рублей. При задержании Нерадько и Махова в июле источники РБК и других СМИ сообщали о предполагаемом хищении около 800 млн рублей. Согласно строительно-технической экспертизе 2025 года, на полосе обнаружили «критические и неустранимые дефекты», из-за которых ее нельзя использовать для взлета и посадки самолетов.

По данным «Коммерсанта», дело первоначально прекратили еще в 2015 году, однако в 2024-м расследование возобновили после проведения новых экспертиз. Всего в деле около десяти фигурантов. Среди них — бывший начальник группы реализации проектов аэропорта Домодедово Александр Краев и бывший командующий авиацией ВМФ генерал-лейтенант Юрий Антипов, который во время строительства возглавлял ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово». Некоторые фигуранты сотрудничают со следствием. Махов и Нерадько вину отрицают.