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Новости

Экс-замглавы Росавиации Махова арестовали по делу о хищении 800 млн рублей. После отставки он работал в связанных с Ротенбергом структурах

The Insider
Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

Хорошевский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя главы Росавиации Константина Махова, сообщает «Коммерсантъ». Его обвинили в особо крупном мошенничестве.

По той же статье — ч. 4 ст. 159 УК — сегодня утром, 3 июля, суд отправил под стражу экс-начальника Махова, бывшего главу Росавиации Александра Нерадько. По данным газеты, дело связано с хищением 800 млн рублей при строительстве новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Махов работал заместителем руководителя Росавиации с 2008 по 2017 год. В ведомстве он отвечал за финансово-экономический блок и курировал реконструкцию и модернизацию аэропортов.

После ухода из Росавиации Махов перешел в газохимический бизнес. Он был генеральным директором «РусГазДобычи» и занимал руководящие должности в структурах, связанных с проектами в Усть-Луге. 

«РусГазДобыча» участвовала в крупных проектах вместе с «Газпромом», в том числе в строительстве Балтийского химического комплекса. 100% «РусГазДобычи» принадлежат «Национальной газовой группе», а сама «РусГазДобыча» владела 50% оператора проекта газоперерабатывающего и СПГ-завода «РусХимАльянс» и 100% Балтийского химического комплекса.

Как писали СМИ, «Национальную газовую группу» учредили Аркадий Ротенберг и Артём Оболенский, 51% и 49% доли соответственно. В 2016 году Ротенберг продал свою долю Оболенскому, председателю совета директоров СМП Банка, который был подконтролен самому Ротенбергу.

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