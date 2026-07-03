Экс-главу Росавиации задержали по делу о мошенничестве

Силовики задержали бывшего главу Росавиации Александра Нерадько по подозрению в мошенничестве, следствие просит отправить его под стражу. Об этом пишут РБК и агентство ТАСС.

Первыми о задержании Нерадько сообщили близкие к силовикам Telegram-каналы Baza, Mash и 112. Позже информацию подтвердили агентству ТАСС в Хорошевском суде Москвы.

Нерадько вменяют в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы). Следствие просит отправить его в СИЗО. Судебное заседание по избрании ему меры пресечения должно пройти в пятницу, 3 июля.

Подробности этого уголовного дела пока неизвестны.

Нерадько возглавлял Росавиацию 14 лет, с 2009 года. В сентябре 2023-го его отправили в отставку. Последние его годы на посту главы ведомства отмечены повышенным вниманием со стороны правоохранительных органов. Так, в 2022 году ряд сотрудников Росавиации попали под уголовное преследование, в том числе по делам о взятках.