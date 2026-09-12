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Новости

В одном из российских приграничных городов похитили девушку после отказа знакомиться с военным

The Insider
Фото: соцсети / «Вот Так»

Фото: соцсети / «Вот Так»

Жительница крупного российского приграничного города была похищена несколькими мужчинами, двое из которых были в военной форме. Об этом пострадавшая сама рассказала изданию «Вот Так». За два дня до этого она отказалась знакомиться с мужчиной в военной форме.

Девушка по имени Ангелина рассказала, что 8 сентября по дороге домой заехала на парковку у магазина. Рядом стояла машина, в которой сидел мужчина 40–50 лет в военной форме. Он предложил девушке познакомиться и «где-нибудь покататься», но она отказалась. Тогда мужчина начал расспрашивать Ангелину о татуировках и говорить, что увидел среди них «нацистскую символику». Девушка отмечает, что ничего подобного на ее теле нет. Она прервала разговор и ушла в магазин. После этого она вернулась в свою машину и уехала, но автомобиль мужчины отправился следом и какое-то время ехал за ней. Об этой истории она написала в своем закрытом Telegram-канале.

Спустя два дня — 10 сентября — на парковке рядом со спортзалом ее схватили несколько мужчин, двое из которых были в военной форме и масках, и затолкали в свою машину. У нее отобрали телефон, надели на голову мешок и, как ей показалось, повезли за город. Один из мужчин в гражданской одежде представился сотрудником госструктуры и на несколько секунд показал удостоверение.

Похитители устроили Ангелине допрос, заявив о «поступившем сигнале», что она собирается вступить в легион «Свобода России». Мужчины расспрашивали девушку о связях с Украиной, задавали вопросы о родственниках, личной жизни и деталях, которые, по ее словам, она нигде не публиковала. Позже к машине приехал еще один мужчина. Девушка рассказала:

«Он сел в машине рядом со мной. Такой: „Вот, мы тебе сейчас наручники наденем, током будем бить, что ты не говоришь?“ Я говорю: „Это из-за вот этой вот плесени позавчерашней, которой я знакомиться отказала?“ Они такие: „Хы-хы“».

Спустя некоторое время машина, где находилась девушка, тронулась, после чего Ангелину высадили недалеко от ее дома, вернули телефон, дали «500 рублей на такси» и посоветовали не обращаться в полицию.

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Публикация:«В одном из российских приграничных городов похитили девушку после отказа знакомиться с военным»

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