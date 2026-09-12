Полиция Германии читает переписку в WhatsApp и Signal, тайно подключаясь к чужим аккаунтам как к «своему» устройству

Таможенное криминальное управление Германии (ZKA) использует технику «клонирования аккаунта», которая позволяет следователям получать доступ к перепискам в WhatsApp, Signal и Telegram, не взламывая шифрование этих мессенджеров. Об этом говорится в секретной директиве ведомства, которую опубликовал портал netzpolitik.org. Суть метода — добавить полицейский компьютер в список устройств, привязанных к аккаунту жертвы слежки, после чего сервис начинает присылать на него расшифрованные сообщения как на легитимное устройство.

Для этого нужно подтверждение владельца аккаунта — сканирование QR-кода, ввод кода подтверждения или согласие в приложении. По данным netzpolitik.org, следователи получают такое подтверждение через изъятый или добровольно переданный телефон, перехват SMS-кода или фишинг. В одном из случаев, описанных изданием, семейная пара сама отдала полицейским свои телефоны, чтобы те сделали скриншоты переписки их дочери, — офицеры воспользовались этим, чтобы активировать WhatsApp Web на служебном компьютере и сохранить доступ к последующим сообщениям. После подключения аккаунт может синхронизировать и более старую переписку: немецкие спецслужбы предупреждали, что при удачном клонировании аккаунта мессенджера Signal можно получить доступ к сообщениям за предыдущие 45 дней.

Отмечается, что ZKA начало тестировать метод в конце 2023 года, а 1 августа 2025 года сделало его постоянным инструментом слежки, доступным сотрудникам таможни. В директиве говорится, что испытания принесли «значительные оперативные успехи» в делах о тяжкой и организованной преступности, но применение метода требует специально обученного персонала и больших ресурсов, поэтому ведомство вынуждено расставлять приоритеты среди запросов. Каждое такое подключение должно быть согласовано с руководством и прокурором. На вопрос netzpolitik.org о том, как часто применялась слежка, в ZKA отказались отвечать, сославшись на секретность, а МВД Германии заявило, что даже подтверждение того, какими средствами слежки располагают федеральные ведомства, может раскрыть тактические уязвимости и создать угрозу национальной безопасности.

Законность такой практики вызывает сомнения у судов, пишет издание. Директива ZKA опирается на решение суда 2020 года, приравнявшее клонирование аккаунта к обычному наблюдению за телекоммуникациями. Однако в январе 2026 года Федеральный верховный суд Германии отверг эту трактовку, постановив, что скрытое подключение к аккаунту в Telegram без участия провайдера услуг или самого пользователя представляет собой более инвазивную категорию — слежку за источником телекоммуникаций, требующую более строгих гарантий защиты. Директива ZKA при этом датирована 20 февраля — то есть уже после решения суда, но она по-прежнему опирается на старую трактовку.

Проверить, не подключено ли неизвестное устройство к аккаунту, можно самостоятельно: в WhatsApp — в разделе «Связанные устройства» в настройках, в Signal — в таком же разделе. Оба сервиса рекомендуют выходить из аккаунта на всех незнакомых устройствах и не сообщать никому коды подтверждения и не слать QR-коды.