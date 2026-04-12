WhatsApp отверг обвинения Дурова в отсутствии шифрования пользовательских сообщений

В случае с Signal речь шла о расследовании нападения на центр ICE в Техасе: по данным СМИ, ФБР удалось извлечь удаленные входящие сообщения одного из пользователей из базы push-уведомлений iPhone. Павел Дуров обвинил мессенджер в получении финансирования от правительства США и в наличии «слишком многих спорных зависимостей» от американских компаний, включая Microsoft.

На фоне дискуссий о реальной конфиденциальности популярных мессенджеров, публично гарантирующих приватность, на днях Дуров раскритиковал также WhatsApp. Он опубликовал скриншот коллективного иска против владельца мессенджера, американской компании Meta. Иск подали пользователи WhatsApp, жители США Брайан Ширази и Нида Самсон. Они утверждают, что компания нарушила обещание о полной конфиденциальности переписки. По их версии, несмотря на заявленное сквозное шифрование, сотрудники WhatsApp и подрядчики Meta, в частности ирландская компания Accenture, могут получать доступ к сообщениям пользователей через внутреннюю систему модерации. Истцы также ссылаются на показания информаторов, которые заявили американским следователям, что такие сообщения просматриваются сотрудниками и подрядчиками компании.