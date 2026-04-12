WhatsApp отверг обвинения Дурова в отсутствии шифрования пользовательских сообщений

WhatsApp ответил на обвинения основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в отсутствии шифрования резервных копий пользовательских сообщений. Как утверждают в самом WhatsApp, сервис автоматически защищает данные от стороннего доступа.
«WhatsApp по умолчанию обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений, поддерживает работу на нескольких устройствах, а также голосовые и видеозвонки. Кроме того, мы предоставляем сквозное шифрование резервных копий», — говорится в публикации официального аккаунта WhatsApp в Twitter.
Заявление появилось в ответ на пост Дурова, в котором тот в очередной раз обвинил мессенджер в незащищенности:
«Невозможно одновременно оптимизировать и удобство, и безопасность — в итоге получаются компромиссы, как у WhatsApp, где до 95% сообщений могут утекать через незашифрованные резервные копии, или у Signal, где сообщения могут раскрываться через push-уведомления. Поэтому нужны два типа чатов: на 100% удобные и на 100% защищенные».
В случае с Signal речь шла о расследовании нападения на центр ICE в Техасе: по данным СМИ, ФБР удалось извлечь удаленные входящие сообщения одного из пользователей из базы push-уведомлений iPhone. Павел Дуров обвинил мессенджер в получении финансирования от правительства США и в наличии «слишком многих спорных зависимостей» от американских компаний, включая Microsoft.
На фоне дискуссий о реальной конфиденциальности популярных мессенджеров, публично гарантирующих приватность, на днях Дуров раскритиковал также WhatsApp. Он опубликовал скриншот коллективного иска против владельца мессенджера, американской компании Meta. Иск подали пользователи WhatsApp, жители США Брайан Ширази и Нида Самсон. Они утверждают, что компания нарушила обещание о полной конфиденциальности переписки. По их версии, несмотря на заявленное сквозное шифрование, сотрудники WhatsApp и подрядчики Meta, в частности ирландская компания Accenture, могут получать доступ к сообщениям пользователей через внутреннюю систему модерации. Истцы также ссылаются на показания информаторов, которые заявили американским следователям, что такие сообщения просматриваются сотрудниками и подрядчиками компании.