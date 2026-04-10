Премьер Британии: мировые лидеры обсуждают важные вопросы в WhatsApp-беседах. Основатель Telegram ранее обвинил Meta в чтении сообщений

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал в интервью ведущему подкаста Talking Politics Роберту Пестону о существовании множества групп в мессенджере WhatsApp с участием мировых лидеров. По словам председателя правительства, в этих беседах обсуждают вопросы, связанные с международной повесткой.

«Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp. Потому что в итоге я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках. Но мы создавали такие группы для разных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы все могли быть на связи друг с другом», — объяснил Стармер.

Больше всего такие переписки любит президент Финляндии Алекс Стубб, который умело собирает остальных лидеров для разговора, добавил премьер.