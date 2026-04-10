Премьер Британии: мировые лидеры обсуждают важные вопросы в WhatsApp-беседах. Основатель Telegram ранее обвинил Meta в чтении сообщений

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассказал в интервью ведущему подкаста Talking Politics Роберту Пестону о существовании множества групп в мессенджере WhatsApp с участием мировых лидеров. По словам председателя правительства, в этих беседах обсуждают вопросы, связанные с международной повесткой.
«Я должен сказать, что я не фанат WhatsApp. Потому что в итоге я просто теряюсь в этих обсуждениях и бесконечных переписках. Но мы создавали такие группы для разных форматов, особенно по вопросам вроде Украины и так далее, чтобы мы все могли быть на связи друг с другом», — объяснил Стармер.
Больше всего такие переписки любит президент Финляндии Алекс Стубб, который умело собирает остальных лидеров для разговора, добавил премьер.
Вопрос безопасности переписки в мессенджерах вновь стал актуален после утечки сообщений из закрытого чата американских чиновников. Прошлой весной выяснилось, что члены команды Дональда Трампа обсуждали планы военной операции против хуситов в Йемене в групповом чате мессенджера Signal. Содержание переписки раскрыл главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг, которого, как предполагается, случайно добавили в этот чат.
На фоне дискуссий о реальной конфиденциальности популярных мессенджеров, публично гарантирующих приватность, основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp, который принадлежит Meta. Он опубликовал скриншот коллективного иска против американской компании Meta.
Иск подали пользователи WhatsApp, жители США Брайан Ширази и Нида Самсон. Они утверждают, что компания нарушила обещание о полной конфиденциальности переписки. По их версии, несмотря на заявленное сквозное шифрование, сотрудники WhatsApp и подрядчики Meta, в частности ирландская компания Accenture, могут получать доступ к сообщениям пользователей через внутреннюю систему модерации. Истцы также ссылаются на показания информаторов, которые заявили американским следователям, что такие сообщения просматриваются сотрудниками и подрядчиками компании.