Хакеры взломали аккаунт спикера бундестага в Signal — Der Spiegel

Фото: dpa

Председатель бундестага Юлия Клёкнер стала жертвой фишинговой атаки: хакеры взломали ее аккаунт в мессенджере Signal. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Der Spiegel. 

Как отмечает газета, Клёкнер представляет партию ХДС Фридриха Мерца и состоит в групповом чате в Signal с участием канцлера. Получили ли злоумышленники доступ к этому чату и к какому именно контенту, неясно. Проверка телефона Мерца не выявила никаких нарушений.

Официально информацию о взломе аккаунта чиновницы в бундестаге не подтвердили и не опровергли. Впрочем, как обращает внимание Die Zeit, в апреле Федеральное ведомство по защите конституции (BfV) предупредило о фишинговых атаках через мессенджер, целью которой стали высокопоставленные чиновники и журналисты-расследователи. Судя по всему, Клёкнер стала жервтой одной из таких атак. 

BfV связывало эти кибератаки с неназванными «киберпреступниками, контролируемыми государством». По информации Der Spiegel, в ведомстве подозревают, что за этими инцидентами стоят хакеры из России. Всего известно примерно о 300 подобных случаях. 

