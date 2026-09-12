Партия Reform UK Фараджа получила более $48 млн от криптомиллиардера. Это крупнейшее единоразовое пожертвование в истории Великобритании

Правопопулистская партия Найджела Фараджа Reform UK получила от криптомиллиардера Бена Дело 36 млн фунтов стерлингов (более $48 млн по курсу на 12.09.2026). Об этом сообщило издание Politico. Речь идет о крупнейшем единоразовом пожертвовании политической силе в истории Великобритании. Бизнесмен объяснил свое решение желанием избавить партию Фараджа от необходимости тратить время на поиск доноров и позволить ей сосредоточиться на подготовке к выборам, которые по плану должны пройти в 2029 году.

Как отмечает Politico, более $48 млн стали крупнейшим единоразовым пожертвованием какой-либо политической партии в истории Великобритании. По данным издания, предыдущий рекорд также принадлежал Reform UK. Как писала Би-би-си, в декабре 2025 года другой криптоинвестор Кристофер Харборн перечислил партии Фараджа 9 млн фунтов стерлингов (более $12 млн по текущему курсу).

Дело в комментарии газете The Telegraph заявил, что выделяет миллионы Reform UK, чтобы следующие выборы «прошли честно». По его словам, «старые партии» — Консервативная и Лейбористская — имеют на счетах «десятки миллионов», поэтому он решил избавить Фараджа от «траты времени на попытки собрать средства» и дать ему возможность уделить «больше времени на подготовку к работе в правительстве».

Он отметил, что изначально хотел перечислять Reform UK по 1 млн фунтов стерлингов каждый месяц до парламентских выборов 2029 года. Однако передумал и отправил сумму единым платежом после того, как лейбористское правительство начало разработку закона, направленного на реформирование британской избирательной системы и правил финансирования политических партий, включая введение ограничений на пожертвования от лиц, проживающих за рубежом.

Politico подчеркивает, что благодаря пожертвованию Дело Reform UK в 2026 году собрала в пять раз больше денег, чем Консервативная партия, и в шесть раз больше, чем лейбористы. Как пишет издание, Фарадж и его команда «спешно готовятся» к выборам на фоне слухов, что действующий премьер Энди Бёрнем может назначить досрочные выборы.

Ранее сообщалось, что Reform UK попалась на схеме незаконного финансирования своей партии. Ее руководство организовало оплату собственных опросов через американскую компанию, чтобы эти расходы не попали в отчетность перед Избирательной комиссией.

Партия Фараджа лидировала в общебританских опросах с апреля 2025 года, уверенно обгоняя и лейбористов, и консерваторов. Однако в июле — после прихода в кресло премьера Бёрнема вместо непопулярного Кира Стармера — Лейбористская партия вернула первую строчку в предпочтениях избирателей.