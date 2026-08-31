Несуществующие коллеги, новый асфальт и мгновенно выросшая трава. Партию правопопулиста Фараджа уличили в генерации отчетов о работе

Британская антиэкстремистская организация HOPE not hate обратила внимание на серию публикаций представителей правопопулистской партии Reform UK, в которых те выдавали сгенерированные искусственным интеллектом изображения за иллюстрации собственной деятельности, а один из политиков опубликовал подготовленный ИИ текст вместе с оставленным в нем ответом чат-бота. Организация собрала несколько таких случаев.

Reform UK — правопопулистская и евроскептическая партия, которую возглавляет Найджел Фарадж. На местных выборах в мае 2026 года партия значительно усилила свои позиции в британских муниципалитетах, в том числе получив контроль над советом графства Эссекс и завоевав 14 из 19 разыгрывавшихся мест в городском совете Плимута.

Один из примеров HOPE not hate касается члена городского совета Плимута Бена Роу. Он опубликовал агитационное изображение с шестью улыбающимися людьми на фоне города и лозунгом “Your community. Your voice. Your choice”. Как утверждает HOPE not hate, изображенных на картинке «коллег» политика в действительности не существует — фотография была сгенерирована ИИ.

Роу был избран от округа Хэм на местных выборах 7 мая. Всего через несколько дней Reform UK приостановила его членство после публикаций в СМИ о его старых постах в социальных сетях. Среди них было изображение бомбардировки Мекки и другие посты, которые критики сочли исламофобскими. При этом Роу сохранил место в городском совете: приостановка членства в партии сама по себе не лишает избранного депутата мандата.

Другой случай связан с Софи Престон-Холл, представляющей Reform UK в совете графства Эссекс от округа Рочфорд. Она возглавляет комитет совета по вопросам политики в отношении людей и семей.

В посте Престон-Холл в Facebook писала о том, как провела свой первый круглый стол. Перед текстом о проведенном ею мероприятии осталась характерная вводная фраза чат-бота: