Лидер правопопулистской Reform UK Фарадж и его соратники попались на схеме незаконного финансирования партии — Channel 4 News

Руководство британской правопопулистской партии Reform UK организовало оплату собственных опросов через американскую компанию, чтобы эти расходы не попали в отчетность перед Избирательной комиссией. Об этом сообщают Channel 4 News и группа журналистов-расследователей Verbatim. По их данным, глава политического отдела партии Джеймс Орр и Дэн Джукс, близкий помощник Найджела Фараджа, договорились, что три заказанных партией опроса профинансирует компания из США. Общая стоимость опросов составила 32,5 тысячи фунтов стерлингов. Результаты публиковались в британской прессе как независимые исследования, без упоминания о том, что их заказала Reform UK.

Под видом доноров выступали журналисты, изображавшие богатого американца и его живущего в Британии сына. В конце июля Фарадж встретился с ними в своем округе Клактон, уже после публикации и оплаты опросов. Он оценил результаты как потрясающие и сказал: «Это сработало. Бум!»

Когда речь зашла о более крупном пожертвовании, один из журналистов прямо объяснил, что платить будет сын-британец, а деньги придут от отца из США, хотя такая схема незаконна. Фарадж ответил благодарностью и добавил, что «всё идет по правилам». Ранее собеседники называли сумму будущего пожертвования — 500 тысяч фунтов.

Оба соратника Фараджа, по данным расследователей, понимали характер схемы. Орр на одной из встреч признал, что оплата опросов «технически была бы пожертвованием в натуральной форме», но заявил, что об этом никто не узнает и «нам это легко сойдет с рук». Избирательную комиссию он назвал «совершенно бесполезной» и «тупой и неэффективной». Джукс описывал такие сделки как крайне ценные, поскольку они «нигде не отражаются в публичных документах», а на одном из приемов представил журналиста как ключевого донора «внебюджетного проекта».

Первый оплаченный опрос провела компания JL Partners, его результаты 17 января вышли на первой полосе The Telegraph. Затем последовали еще два: за 4,5 тысячи фунтов в The Telegraph и за 10 тысяч фунтов на первой полосе The Times. Ни одно из изданий не знало об участии в организации опросов Reform UK. Американская компания и живущий в США «финансист» не являются допустимыми донорами по британскому законодательству, а пожертвования дороже 11 180 фунтов в год подлежат обязательному декларированию. В официальных данных Избирательной комиссии платежи за опросы не отражены, хотя сроки отчетности уже прошли.

Бывший глава Избирательной комиссии юрист Боб Познер, ознакомившийся с материалами, назвал происходящее шокирующим и заявил, что речь может идти о «серьезных уголовных преступлениях». К Фараджу, по его словам, есть «довольно сложные вопросы». Reform UK, Фарадж, Орр и Джукс от комментариев отказались, но у журналистов имеется понимание, что они отрицают обвинения полностью. В Избирательной комиссии заявили, что попытками обойти правила о пожертвованиях должна заниматься полиция.

7 июля сообщалось, что Фарадж объявил о сложении депутатского мандата и намерении переизбраться в своем округе Клактон. Это решение стало ответом на претензии к его финансам: против политика ведутся два парламентских расследования о незадекларированных подарках, включая 5 млн фунтов от криптоинвестора Кристофера Харборна. В августе Фарадж выиграл довыборы и вернулся в Палату общин.