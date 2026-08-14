Найджел Фарадж вернулся в парламент, победив на довыборах, которые сам спровоцировал на фоне расследования его финансов

В результате за место в парламенте боролись рекордные 34 кандидата, в том числе 20 независимых и сразу три представителя сатирической Official Monster Raving Loony Party. Бюллетень получился длиной около 90 см — самым длинным в истории британской политики. Из-за необходимости подсчитывать голоса в таком бюллетене объявление результатов затянулось до утра.

Фарадж получил примерно на тысячу голосов больше, чем на всеобщих выборах 2024 года, хотя явка снизилась с 58 до 44,4%. Тогда за него проголосовали 46% избирателей, а отрыв от ближайшего соперника составлял 8405 голосов.

Сам Фарадж на официальный подсчет голосов не приехал. Он утверждал, что полиция Эссекса предупредила его об «организованной кампании», целью которой было сорвать объявление результатов и публично его унизить. Однако полиция сообщила, что никаких инцидентов во время голосования и подсчета не было, а решение о присутствии кандидатов принимают они сами вместе со своими службами безопасности. Несколько британских СМИ сообщили, что полиция не рекомендовала Фараджу или другим кандидатам не посещать подсчет. Count Binface, занявший второе место, в шутку объявил себя победителем «среди кандидатов, которые удосужились прийти на объявление результатов».

Вместо подсчета Фарадж находился на мероприятии Reform UK Farage Fest. Мероприятие с фестивальными палатками и колесом обозрения один из телеканалов назвал «политическим Гластонбери». Еще до окончания подсчета голосов и официального объявления итогов он заявил о «убедительной и подавляющей победе».

Как пишет The Guardian, когда объявили победу Фараджа, его сторонников в зале практически не было и аплодисменты были слабыми. Зато результат Count Binface встретили заметно теплее. Таким образом, иронизирует The Guardian, потратив на довыборы около £200 тысяч государственных денег, Фарадж окончательно доказал, что способен победить «человека-мусорный бак и целую компанию других маргинальных и шуточных кандидатов».

Кто такой Найджел Фарадж

Найджел Фарадж — 62-летний британский правопопулистский политик, один из главных идеологов Brexit и лидер партии Reform UK. Он много лет добивался выхода Великобритании из ЕС: сначала как лидер Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), затем как глава Brexit Party, которая впоследствии была переименована в Reform UK.

Фарадж был депутатом Европарламента с 1999 по 2020 год, однако попасть в британский парламент ему долго не удавалось: до 2024 года он семь раз безуспешно баллотировался в Палату общин. На выборах 2024 года он наконец победил в Клактоне.

Политически он занимает жесткие позиции по миграции, выступает за резкое сокращение иммиграции и в свое время был одним из наиболее заметных агитаторов за Brexit. Фарадж также давно поддерживает тесные отношения с Дональдом Трампом и выступал на его мероприятиях. Именно сочетание национал-популистской риторики, жесткой антимиграционной позиции, Brexit и многочисленных скандалов сделало его одной из наиболее спорных фигур британской политики.

Сейчас это уже не просто политик эпохи Brexit: Reform UK превратилась в заметную политическую силу, а сам Фарадж открыто претендует на роль будущего премьер-министра.

Довыборы начались из-за скандала, который после победы Фараджа никуда не исчез

Весной 2026 года The Guardian выяснила, что в апреле 2024 года британско-таиландский криптомиллиардер Кристофер Харборн лично передал Фараджу £5 млн. Харборн — давний крупный спонсор политических проектов Фараджа: ранее он пожертвовал £10 млн Brexit Party. Фарадж не задекларировал эти £5 млн после избрания депутатом. Он утверждает, что и не должен был этого делать, поскольку это был безусловный личный подарок, не связанный с его политической деятельностью. Сначала Фарадж объяснял передачу ему этих денег необходимостью обеспечить свою безопасность, позднее говорил, что Харборн таким образом вознаградил его за многолетнюю борьбу за Brexit.

Но хронология вызвала дополнительные вопросы. Харборн передал подарок 5 апреля 2024 года. В марте того же года Фарадж, как утверждают источники Guardian, говорил руководителям Reform UK, что для возвращения в политику ему понадобится около £1 млн в год, чтобы компенсировать потерянные доходы. 23 мая Фарадж публично объявил, что на выборах баллотироваться не станет, но 3 июня передумал и объявил о выдвижении.

То есть ключевой вопрос в разбирательстве — действительно ли £5 млн были исключительно личным подарком или деньги каким-то образом были связаны с решением Фараджа вернуться в политику. Второе Фарадж и Харборн категорически отрицают.

После публикаций парламентский комиссар по стандартам начал расследование того, должен ли был Фарадж задекларировать подарок. Консерваторы отдельно потребовали от налоговой службы проверить, не должен ли тот был заплатить с этой суммы налог, если деньги фактически являлись вознаграждением, связанным с его работой.

Не единственная история с деньгами

Затем появился второй сюжет — Джордж Коттрелл, давний соратник Фараджа и бывший сотрудник UKIP, ранее осужденный в США за мошенничество.

По данным Guardian, Коттрелл предоставлял Фараджу различную финансовую поддержку, включая расходы на сотрудников, безопасность и жилье, причем эти блага также не были задекларированы. Это стало предметом отдельного внимания парламентского комиссара.

Параллельно возникли вопросы к финансированию самой Reform UK и связанных с ней структур. Банки направляли британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) сообщения о подозрительных транзакциях. В частности, правоохранителей заинтересовало происхождение £1 млн, поступившего структуре по сбору средств для Reform перед выборами 2024 года.

В финансовой истории фигурирует и мать Коттрелла Фиона: Guardian сообщала о переводах от сына перед тем, как она сделала крупные пожертвования структурам, связанным с Reform. Полиция расследует некоторые из этих транзакций; Джордж и Фиона Коттреллы были опрошены под протокол, но арестов не было.

На фоне расследования Фарадж сам сложил полномочия депутата Клактона, тем самым спровоцировав довыборы. Он представлял это как способ вновь получить прямой мандат от избирателей на фоне обвинений.

Оппоненты утверждали, что это политический трюк — победить на довыборах и использовать результат как свидетельство общественной поддержки, пока идет разбирательство по его финансам. Основные британские партии — Labour, консерваторы, либерал-демократы и другие — вообще отказались выставлять кандидатов, называя выборы спектаклем и vanity project. Поэтому главным соперником Фараджа оказался сатирический кандидат Count Binface.

Отставка Фараджа фактически поставила парламентское расследование на паузу, поскольку он перестал быть депутатом. Теперь, после его победы и возвращения в Палату общин, расследование может возобновиться.