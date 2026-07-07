Лидер британской Reform UK Фарадж объявил, что сложит мандат и пойдет на довыборы на фоне расследований о незадекларированных доходах

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж объявил, что сложит депутатский мандат и пойдет на внеочередные выборы в своем округе Клактон на востоке Англии. Так политик решил ответить на претензии к его финансовым делам — в отношении Фараджа ведутся сразу два парламентских расследования о незадекларированных подарках, отмечает The New York Times. Он заявил:

«Я решил, что судьями моих действий должны стать жители Клактона. Это будут довыборы в формате „народ против истеблишмента“».

Поводом для первого расследования стал подарок в 5 млн фунтов стерлингов (около $6,7 млн), который Фарадж получил от криптовалютного миллиардера Кристофера Харборна — британца, живущего в Таиланде. О переводе этих денег стало известно в мае из расследования The Guardian. Фарадж настаивает, что подарок был безусловным и личным, а получил он его до избрания в парламент в 2024 году, поэтому декларировать его не требовалось. Парламентский комиссар по стандартам Дэниел Гринберг тем не менее проверяет, не нарушил ли политик правила, обязывающие новых депутатов раскрывать финансовую выгоду, полученную за 12 месяцев до избрания.

Второе расследование началось после публикации The Sunday Times. Газета сообщила, что Фарадж не задекларировал помощь от своего соратника Джорджа Коттрелла, осужденного в США за мошенничество. По данным издания, Коттрелл предоставлял политику сотрудников для работы с соцсетями за год до его избрания, а также давал ему пользоваться арендованной недвижимостью рядом с Букингемским дворцом. Фарадж утверждает, что соблюдал все правила, а журналистов обвинил в «подлом поведении» и травле его семьи. В 15-минутной речи он заявил, что «зарабатывать деньги — не преступление», а подарок Харборна сравнил с «выигрышем в лотерею».

Если Гринберг признает, что подарок в 5 млн фунтов следовало задекларировать, Фараджа могли бы отстранить от работы в парламенте и вынудить переизбираться в Клактоне. Как пишет NYT, объявив о довыборах самостоятельно, политик фактически сыграл на опережение, хотя публикации итогов расследования это не остановит. На всеобщих выборах 2024 года Фарадж победил в округе с перевесом в 8405 голосов и, судя по опросам, остается там популярен. При этом позиции Reform UK в стране ослабевают — поддержка партии снизилась примерно с 30% в прошлом году до 25%, а в июне она проиграла довыборы в округе Мейкерфилд Энди Бернему, который, вероятно, будет новым премьером от лейбористов.

Успех партии Фараджа, больше года лидирующей в общенациональных опросах, стал одной из причин отставки уходящего премьер-министра Кира Стармера — тот объявил 22 июня, что уходит с постов главы правительства и лидера Лейбористской партии.