«Вероятный преемник Стармера Энди Бернем — более левый, но не радикал. Лейбористы видят в нем противовес правым из Reform UK» — политолог

Кир Стармер, занимавший пост премьер-министра Великобритании с июля 2024 года, объявил 22 июня, что уходит в отставку. Наиболее вероятным кандидатом на пост правящей Лейбористской партии и, соответственно, пост премьера называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

«Его [Cтармера] решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил упорядоченно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», — написал Бернем в Twitter уже через час после выступления премьер-министра.

Как рассказал в беседе с The Insider глава международного отдела компании London Politica Александр Смотров, к отставке Стармера привела совокупность факторов, включая невозможность выполнить предвыборные обещания из-за нехватки денег в бюджете:

«К отставке Стармера привели несколько факторов, ни один из которых не был решающим, но все вместе они создали впечатление, что правительство потеряло направление и не предложило нового видения, которого от него ждали два года назад, когда лейбористы выиграли выборы с таким большим перевесом. Они постепенно растеряли поддержку избирателей и партии. Промежуточные выборы в мае этого года показали, что надежды почти полностью испарились и накопилось недовольство. Также сыграли роль внешняя обстановка и продолжающиеся геополитические кризисы, и война в Украине, и война в Персидском заливе. В британской казне нет денег, взяться им неоткуда, и правительство два года пыталось понять, где их взять и как перезапустить экономику, а заодно и выполнить обещания по поводу социальных расходов. Это социал-демократическая партия, и с ней ассоциируется высокий уровень социальной защиты. На все это нужны деньги, а их взять неоткуда. Шаги, которые они предлагали, были непопулярны в обществе. Личность самого Стармера сыграла роль, потому что, когда он выиграл выборы в 2024 году, его очень часто сравнивали в Тони Блэром, который в 1997 году пришел к власти после длительного правления консерваторов. Тогда произошли конкретные изменения, было много либерализации в общественном устройстве. Была введена минимальная гарантированная зарплата, появились бесплатные государственные музеи, регионы получили автономию. Были популярные, но не популистские шаги. Многие ожидали этого от Стармера, а он пришел таким технократом. И в условиях стесненной бюджетной политики он не мог раздавать такие обещания. Людям не нравился его стиль принятия решений, то, что он часто не брал на себя ответственность и уходил за спины коллег либо вел себя нерешительно. И много было разворотов курса, когда в одну неделю говорилось одно, а через неделю, под давлением критики, другое. Многие кадровые решения тоже не устраивали людей. Несколько месяцев обсуждался скандал с назначением Питера Мандельсона послом Великобритании в США <Мандельсон занимал эту должность семь месяцев, пока не выяснилось, что он дружил с Джеффри Эпштейном и, возможно, передавал ему конфиденциальную информацию о деятельности британских властей — The Insider>. Стало ясно, что многие решения принимаются кулуарно и непродуманно — и обычные люди, и политики сочли это неприемлемым. Стало очевидно, что Стармер и Лейбористская партия пришли к власти не за свои заслуги, а просто потому, что люди хотели убрать консерваторов. Лейбористам дали мандат, а они его не оправдали. Сейчас начинается новый процесс, и люди ждут нового лидера, который все перезапустит».

По словам Смотрова, лейбористы видят в Бернеме фигуру, способную объединить разные течения партии и выступить противовесом правым силам, набирающим популярность в Великобритании: