«Вероятный преемник Стармера Энди Бернем — более левый, но не радикал. Лейбористы видят в нем противовес правым из Reform UK» — политолог

Кир Стармер, занимавший пост премьер-министра Великобритании с июля 2024 года, объявил 22 июня, что уходит в отставку. Наиболее вероятным кандидатом на пост правящей Лейбористской партии и, соответственно, пост премьера называют бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема.
«Его [Cтармера] решение знаменует начало переходного периода, и важно, чтобы этот процесс проходил упорядоченно и ответственно. Я выдвину свою кандидатуру в рамках этого процесса», — написал Бернем в Twitter уже через час после выступления премьер-министра.
Как рассказал в беседе с The Insider глава международного отдела компании London Politica Александр Смотров, к отставке Стармера привела совокупность факторов, включая невозможность выполнить предвыборные обещания из-за нехватки денег в бюджете:
«К отставке Стармера привели несколько факторов, ни один из которых не был решающим, но все вместе они создали впечатление, что правительство потеряло направление и не предложило нового видения, которого от него ждали два года назад, когда лейбористы выиграли выборы с таким большим перевесом. Они постепенно растеряли поддержку избирателей и партии. Промежуточные выборы в мае этого года показали, что надежды почти полностью испарились и накопилось недовольство. Также сыграли роль внешняя обстановка и продолжающиеся геополитические кризисы, и война в Украине, и война в Персидском заливе.
В британской казне нет денег, взяться им неоткуда, и правительство два года пыталось понять, где их взять и как перезапустить экономику, а заодно и выполнить обещания по поводу социальных расходов. Это социал-демократическая партия, и с ней ассоциируется высокий уровень социальной защиты. На все это нужны деньги, а их взять неоткуда. Шаги, которые они предлагали, были непопулярны в обществе.
Личность самого Стармера сыграла роль, потому что, когда он выиграл выборы в 2024 году, его очень часто сравнивали в Тони Блэром, который в 1997 году пришел к власти после длительного правления консерваторов. Тогда произошли конкретные изменения, было много либерализации в общественном устройстве. Была введена минимальная гарантированная зарплата, появились бесплатные государственные музеи, регионы получили автономию. Были популярные, но не популистские шаги. Многие ожидали этого от Стармера, а он пришел таким технократом. И в условиях стесненной бюджетной политики он не мог раздавать такие обещания.
Людям не нравился его стиль принятия решений, то, что он часто не брал на себя ответственность и уходил за спины коллег либо вел себя нерешительно. И много было разворотов курса, когда в одну неделю говорилось одно, а через неделю, под давлением критики, другое. Многие кадровые решения тоже не устраивали людей. Несколько месяцев обсуждался скандал с назначением Питера Мандельсона послом Великобритании в США <Мандельсон занимал эту должность семь месяцев, пока не выяснилось, что он дружил с Джеффри Эпштейном и, возможно, передавал ему конфиденциальную информацию о деятельности британских властей — The Insider>. Стало ясно, что многие решения принимаются кулуарно и непродуманно — и обычные люди, и политики сочли это неприемлемым. Стало очевидно, что Стармер и Лейбористская партия пришли к власти не за свои заслуги, а просто потому, что люди хотели убрать консерваторов. Лейбористам дали мандат, а они его не оправдали. Сейчас начинается новый процесс, и люди ждут нового лидера, который все перезапустит».
По словам Смотрова, лейбористы видят в Бернеме фигуру, способную объединить разные течения партии и выступить противовесом правым силам, набирающим популярность в Великобритании:
«Согласно процедуре, запущенной Стармером, должны пройти выборы нового лидера Лейбористской партии, и этот процесс начнется в начале июля. Пойти он может двумя способами. Первый: может быть несколько кандидатов, по правилам каждый из них должен заручиться поддержкой как минимум 81 депутата своей партии в парламенте. Если они получают поддержку, то выдвигают свою кандидатуру и идет процесс голосования. Еще они могут отказаться от гонки, если почувствуют, что есть сильный лидер, и решат поддержать его. Если будет хотя бы два кандидата, то начнется стандартная гонка — встречи с избирателями, представление программы и так далее.
Второй: Энди Бернем станет единственным кандидатом — тогда выборы будут не нужны, и он уже в июле станет новым лидером.
Бернем — опытный политик. Он работал еще в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна в 2000-х годах, когда лейбористы были у власти. Тогда он был министром и довольно заметной фигурой. В сравнении со Стармером он более левый, но не такой радикально левый, как Джереми Корбин, бывший лидер партии. Он пользуется популярностью среди представителей разных течений Лейбористской партии. Кроме того, в последние годы он был мэром Манчестера и хорошо зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник. Все-таки Манчестер — это крупный британский город, руководить им — важный опыт.
Бернем претендовал на пост лидера Лейбористской партии дважды: в 2010-м и 2015 годах. У него есть парламентский и местный опыт, и теперь он стал объединяющей фигурой для партии, которая хочет апеллировать к широкому спектру более левых и центристских политических предпочтений. Это важно еще и потому, что сейчас в стране усиливается влияние правых популистов из партии Reform UK. В Бернеме и в таких, как он, видят противовес вот этому правому повороту.
Другие кандидаты есть, но пока не ясно, будут ли они претендовать на лидерство. Первая — это Анжела Рэйнер, которая была заместителем Стармера в партии и правительстве до осени 2025 года. Она представляет довольно левый лагерь и „простых людей“, которые сами добились успеха в жизни, но при этом ее часто критиковали за то, что она негативно относилась к „элитарному“ образу жизни, который включал, например, высшее образование. Рэйнер сама не получила высшего образования и заявляла, что и без этого можно добиться в жизни успеха. У многих она не вызывала понимания из-за таких резких позиций, но все равно она довольно яркая и популярная личность. Тем не менее ей пришлось уйти в отставку, потому что у нее обнаружились нестыковки в ее личных налоговых делах. Она не была наказана и уладила свои налоговые проблемы, так что теперь снова может вступить в политическую игру.
Второй — это Уэс Стритинг, который до недавнего времени был министром здравоохранения. Молодой центристский политик и технократ, во многом похожий на самого Стармера. Он вел активную политическую деятельность и подвергал сомнению лидерство Стармера. Несколько недель назад Стритинг показательно ушел в отставку и был готов выдвинуть свою кандидатуру на роль нового лидера».