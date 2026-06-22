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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке

The Insider
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет в отставку. Он объявил об этом утром 22 июня на пресс-конференции у своей резиденции на Даунинг-стрит, сообщает The Guardian. По словам Стармера, он уже сообщил о своем решении королю Карлу III.

«Моя партия сейчас задается вопросом, подхожу ли я лучше всех для того, чтобы возглавить ее на следующих всеобщих выборах. Я услышал ответ моей парламентской фракции на этот вопрос, и я принимаю этот ответ с достоинством.

Каждое мое решение было продиктовано желанием поставить страну, которую я люблю, на первое место. Именно поэтому я уйду с поста лидера Лейбористской партии».

Стармер сообщил, что попросит исполнительный комитет Лейбористской партии составить график, по которому выдвижение кандидатур на пост премьер-министра начнется 9 июля. Новый глава правительства должен вступить в должность не позднее конца августа, то есть до того, как парламент вернется к работе после летних каникул.

До того как будет выбран новый лидер лейбористов, Стармер продолжит исполнять обязанности премьер-министра. Он занимал эту должность на протяжении двух лет.

Наиболее вероятным преемником Стармера называют мэра Большого Манчестера Энди Бернема. Несколькими днями ранее он выиграл довыборы в британский парламент по округу Мейкерфилд и получил мандат депутата, открывающий ему путь к борьбе за пост лидера Лейбористской партии.

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