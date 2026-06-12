В Великобритании за день подали в отставку два министра, связанные с обороной. Это разрушительный удар для правительства Стармера — эксперты

Отставка министра обороны Великобритании Джона Хили, о которой он объявил на этой неделе, стала свидетельством куда более серьезного кризиса в британском правительстве. Помимо Хили в тот же день в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс. Причиной отставки обоих стали разногласия с властями на предмет расходов на оборону — это говорит о расколе в Лейбористской партии премьера Кира Стармера, считают опрошенные The Insider британские эксперты.
Две отставки за день
О своей отставке Хили объявил днем 11 июня, в четверг. Вечером того же дня о своей отставке объявил министр вооруженных сил Эл Карнс. В своем Twitter он написал, что «обязан как обеспечить военнослужащих всем необходимым, так и поддержать их после окончания службы», но британское правительство терпит неудачу и в том, и в другом:
«Всё время, пока я был в правительстве, я отстаивал именно эту позицию. Даунинг-стрит, 10 не желает слушать, поэтому я ухожу в отставку с поста министра по делам вооруженных сил».
Оба чиновника обвинили британское правительство в недостаточных инвестициях в так называемый План оборонных инвестиций страны (Defense Investment Plan, DIP), а также в нецелесообразных расходах — на уже устаревшие решения для обороны. Так, Карнс после объявления о своей отставке сказал в интервью Би-би-си, что бóльшая часть поставляемого сейчас вооружения была заказана Консервативной партией «много-много лет назад»: от таких систем нужно избавиться и заменить их более инновационными, говорил он.
«Последний гвоздь в гроб правительства Стармера»
Для правительства страны эти отставки — исключительно серьезный удар, сходятся во мнении британские эксперты, опрошенные The Insider. Произошедшую оставку Хили бывший член британского парламента и партнер британско-украинской оборонной компании Trypillian Роберт Сили называет «очередным эпизодом агонии лейбористского правительства»:
«Это свидетельствует о глубоких разногласиях по вопросам обороны. С этой точки зрения отставка весьма значима — она вызвана не скандалом и не очевидными политическими манипуляциями, а чем-то куда более принципиальным. Хили был готов многое терпеть, но, думаю, в какой-то момент он почувствовал, что унижение стало настолько невыносимым, что он просто не мог смириться с той глубиной капитуляции, которой от него требовали».
В своем письме к Стармеру Хили ссылался на план инвестиций в оборону, который был представлен ему ранее на этой неделе. Бывший министр утверждал, что этот план предполагал выделение значительно меньших средств, чем «необходимо для обороны страны в это опасное время».
«Абсолютно разрушительной» для правительства называет эту отставку и бывший глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд:
«Пожалуй, хуже уже некуда. Но для Британии в целом в этом есть и светлая сторона. Правительство зашло в тупик: оно признаёт, что мир становится опаснее, нужно модернизировать оборону, но денег на это нет. Отставка Джона Хили привлекла внимание британцев к тому факту, что угрозы надвигаются и нужно что-то делать.
В краткосрочной перспективе это последний гвоздь в гроб Кира Стармера. Для тех, кто далеко от Великобритании: ему грозит возможный вотум недоверия, и он надеялся пережить этот кризис, но потерять Джона Хили — своего министра обороны, одного из самых верных друзей на протяжении многих лет — крайне значимо».
Говоря о положении самого британского премьера, Эллвуд поясняет: Стармер в последнее время сталкивается все с большей критикой, а на последних муниципальных выборах в мае этого года у Стармера и его лейбористов были очень плохие результаты.
«Каждый год у нас проходят местные выборы. Это возможность для людей выразить свое мнение не столько по местным вопросам, сколько по поводу того, как справляется партия у власти. Лейбористы потерпели сокрушительное поражение, и многие теперь говорят: виноват Кир Стармер. Он не сделал достаточно для развития экономики, недостаточно помог лейбористскому электорату — в части социальных льгот и так далее, — и пора меняться.
Этот импульс набрал силу. И то, что Джон Хили, министр обороны, ушел столь драматичным образом, подтверждает: всё больше людей в рядах лейбористов не поддержат Стармера. Они считают, что ему пора уходить».
Финансирование обороны: почему Британия не может договориться по этому вопросу
Стармер и ранее сталкивался с критикой из-за планов расходов на оборону. Так, лидер оппозиционной консервативной партии Кеми Баденок обвиняла его в нерешительности в этом вопросе, а член парламента (тоже от консерваторов) Джеймс Клеверли после отставки Хили написал, что тот гораздо серьезнее относился к обороне Великобритании, чем премьер-министр.
Лейбористская партия инстинктивно не любит оборону и не хочет тратить на нее деньги, поясняет Роберт Сили:
«Она предпочитает вкладывать средства в социальную сферу. Все политические партии недофинансировали оборону со времен окончания холодной войны и продолжают вести себя так, будто Британия может оставаться значимой державой, постепенно урезая оборонный бюджет до минимума.
На востоке существует очевидная угроза, подтолкнувшая к необходимости перевооружения. Однако премьер-министр Стармер и его крайне непопулярный канцлер Рэйчел Ривз попросту отказались действовать. Сам Стармер оказался слишком слаб, чтобы вынудить министров выделить необходимые средства».
На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Стармер предупредил о возрастающих угрозах для Лондона и заявил, что стране нужно укреплять оборонный бюджет, поясняет Эллвуд:
«И вот он вернулся в Великобританию и сказал: я найду деньги. А Казначейство ответило: где вы их возьмете? Новые деньги не напечатать, повышать налоги вы не собираетесь. А рядовые члены Лейбористской партии, особенно ее левый фланг, не хотят реформировать систему социальных выплат — расходы на социальную сферу за последние десять лет резко выросли, вышли из-под контроля и требуют сокращения. Все это понимают, но левые лейбористы не хотят этого касаться.
Вот в чем суть проблемы. Мы знаем, что нужно больше тратить на оборону, мы уязвимы. Но где взять деньги?»
Другой аспект связан с отношениями с союзниками по НАТО, продолжает Эллвуд:
«Они будут расстроены. Есть ожидание, что на протяжении многих лет, десятилетий, а пожалуй, и веков Британия была очень сильна в вопросах обороны, была очень привержена идее европейской безопасности, являясь одной из ведущих военных держав Европы. И вот [она] скатывается вниз по рейтингу расходов НАТО, другие страны ее обгоняют. И наконец: наши противники тоже следят за этим и видят всё меньшую приверженность делу. Кремль будет в восторге от этих споров, от унижения британского правительства и от того, что мы не инвестируем в нашу оборону в этот критический момент».
Последователь Хили на должности главы Минобороны столкнется с теми же проблемами — отсутствием реального увеличения оборонных расходов. После отставки Хили на эту должность назначен бывший заместитель главы МВД страны Дэн Джарвис. По всей видимости, он должен будет смириться с партийной линией, говорят эксперты.
«Джарвис, возможно, получит несколько дополнительных миллиардов для сглаживания бюджетного кризиса, но я с трудом могу представить, что ему будет комфортно в Министерстве обороны, — его будут воспринимать как лоялиста, если не прислужника, в составе рушащейся и дискредитировавшей себя администрации», — говорит Сили.
«Если денег не добавят, люди в оборонной сфере не поверят, что вы поддерживаете оборону. Вы просто поддерживаете способность премьер-министра продержаться еще несколько дней. Интересно, что будет дальше, — хватит ли у премьера смелости найти деньги и дать обороне то, что ей нужно», — резюмирует Эллвуд.