В Великобритании за день подали в отставку два министра, связанные с обороной. Это разрушительный удар для правительства Стармера — эксперты

Для правительства страны эти отставки — исключительно серьезный удар, сходятся во мнении британские эксперты, опрошенные The Insider. Произошедшую оставку Хили бывший член британского парламента и партнер британско-украинской оборонной компании Trypillian Роберт Сили называет «очередным эпизодом агонии лейбористского правительства»:

«Это свидетельствует о глубоких разногласиях по вопросам обороны. С этой точки зрения отставка весьма значима — она вызвана не скандалом и не очевидными политическими манипуляциями, а чем-то куда более принципиальным. Хили был готов многое терпеть, но, думаю, в какой-то момент он почувствовал, что унижение стало настолько невыносимым, что он просто не мог смириться с той глубиной капитуляции, которой от него требовали».

В своем письме к Стармеру Хили ссылался на план инвестиций в оборону, который был представлен ему ранее на этой неделе. Бывший министр утверждал, что этот план предполагал выделение значительно меньших средств, чем «необходимо для обороны страны в это опасное время».

«Абсолютно разрушительной» для правительства называет эту отставку и бывший глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд:

«Пожалуй, хуже уже некуда. Но для Британии в целом в этом есть и светлая сторона. Правительство зашло в тупик: оно признаёт, что мир становится опаснее, нужно модернизировать оборону, но денег на это нет. Отставка Джона Хили привлекла внимание британцев к тому факту, что угрозы надвигаются и нужно что-то делать. В краткосрочной перспективе это последний гвоздь в гроб Кира Стармера. Для тех, кто далеко от Великобритании: ему грозит возможный вотум недоверия, и он надеялся пережить этот кризис, но потерять Джона Хили — своего министра обороны, одного из самых верных друзей на протяжении многих лет — крайне значимо».

Говоря о положении самого британского премьера, Эллвуд поясняет: Стармер в последнее время сталкивается все с большей критикой, а на последних муниципальных выборах в мае этого года у Стармера и его лейбористов были очень плохие результаты.