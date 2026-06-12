Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.91

EUR

82.97

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

434

 

 

 

 

 

Новости

В Великобритании за день подали в отставку два министра, связанные с обороной. Это разрушительный удар для правительства Стармера — эксперты

The Insider
Фото: бывший министр обороны Джон Хили / AFP

Фото: бывший министр обороны Джон Хили / AFP

Содержание

Отставка министра обороны Великобритании Джона Хили, о которой он объявил на этой неделе, стала свидетельством куда более серьезного кризиса в британском правительстве. Помимо Хили в тот же день в отставку подал министр вооруженных сил Эл Карнс. Причиной отставки обоих стали разногласия с властями на предмет расходов на оборону — это говорит о расколе в Лейбористской партии премьера Кира Стармера, считают опрошенные The Insider британские эксперты. 

Две отставки за день

О своей отставке Хили объявил днем 11 июня, в четверг. Вечером того же дня о своей отставке объявил министр вооруженных сил Эл Карнс. В своем Twitter он написал, что «обязан как обеспечить военнослужащих всем необходимым, так и поддержать их после окончания службы», но британское правительство терпит неудачу и в том, и в другом: 

«Всё время, пока я был в правительстве, я отстаивал именно эту позицию. Даунинг-стрит, 10 не желает слушать, поэтому я ухожу в отставку с поста министра по делам вооруженных сил». 

Оба чиновника обвинили британское правительство в недостаточных инвестициях в так называемый План оборонных инвестиций страны (Defense Investment Plan, DIP), а также в нецелесообразных расходах — на уже устаревшие решения для обороны. Так, Карнс после объявления о своей отставке сказал в интервью Би-би-си, что бóльшая часть поставляемого сейчас вооружения была заказана Консервативной партией «много-много лет назад»: от таких систем нужно избавиться и заменить их более инновационными, говорил он. 

Бывший министр по делам вооруженных сил Эл Карнс

Бывший министр по делам вооруженных сил Эл Карнс

Reuters

«Последний гвоздь в гроб правительства Стармера» 

Для правительства страны эти отставки — исключительно серьезный удар, сходятся во мнении британские эксперты, опрошенные The Insider. Произошедшую оставку Хили бывший член британского парламента и партнер британско-украинской оборонной компании Trypillian Роберт Сили называет «очередным эпизодом агонии лейбористского правительства»:

«Это свидетельствует о глубоких разногласиях по вопросам обороны. С этой точки зрения отставка весьма значима — она вызвана не скандалом и не очевидными политическими манипуляциями, а чем-то куда более принципиальным. Хили был готов многое терпеть, но, думаю, в какой-то момент он почувствовал, что унижение стало настолько невыносимым, что он просто не мог смириться с той глубиной капитуляции, которой от него требовали». 

В своем письме к Стармеру Хили ссылался на план инвестиций в оборону, который был представлен ему ранее на этой неделе. Бывший министр утверждал, что этот план предполагал выделение значительно меньших средств, чем «необходимо для обороны страны в это опасное время».

«Абсолютно разрушительной» для правительства называет эту отставку и бывший глава парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд

«Пожалуй, хуже уже некуда. Но для Британии в целом в этом есть и светлая сторона. Правительство зашло в тупик: оно признаёт, что мир становится опаснее, нужно модернизировать оборону, но денег на это нет. Отставка Джона Хили привлекла внимание британцев к тому факту, что угрозы надвигаются и нужно что-то делать.

В краткосрочной перспективе это последний гвоздь в гроб Кира Стармера. Для тех, кто далеко от Великобритании: ему грозит возможный вотум недоверия, и он надеялся пережить этот кризис, но потерять Джона Хили — своего министра обороны, одного из самых верных друзей на протяжении многих лет — крайне значимо».

Говоря о положении самого британского премьера, Эллвуд поясняет: Стармер в последнее время сталкивается все с большей критикой, а на последних муниципальных выборах в мае этого года у Стармера и его лейбористов были очень плохие результаты.

«Каждый год у нас проходят местные выборы. Это возможность для людей выразить свое мнение не столько по местным вопросам, сколько по поводу того, как справляется партия у власти. Лейбористы потерпели сокрушительное поражение, и многие теперь говорят: виноват Кир Стармер. Он не сделал достаточно для развития экономики, недостаточно помог лейбористскому электорату — в части социальных льгот и так далее, — и пора меняться. 

Этот импульс набрал силу. И то, что Джон Хили, министр обороны, ушел столь драматичным образом, подтверждает: всё больше людей в рядах лейбористов не поддержат Стармера. Они считают, что ему пора уходить». 

Финансирование обороны: почему Британия не может договориться по этому вопросу

Стармер и ранее сталкивался с критикой из-за планов расходов на оборону. Так, лидер оппозиционной консервативной партии Кеми Баденок обвиняла его в нерешительности в этом вопросе, а член парламента (тоже от консерваторов) Джеймс Клеверли после отставки Хили написал, что тот гораздо серьезнее относился к обороне Великобритании, чем премьер-министр. 

Лейбористская партия инстинктивно не любит оборону и не хочет тратить на нее деньги, поясняет Роберт Сили: 

«Она предпочитает вкладывать средства в социальную сферу. Все политические партии недофинансировали оборону со времен окончания холодной войны и продолжают вести себя так, будто Британия может оставаться значимой державой, постепенно урезая оборонный бюджет до минимума. 

На востоке существует очевидная угроза, подтолкнувшая к необходимости перевооружения. Однако премьер-министр Стармер и его крайне непопулярный канцлер Рэйчел Ривз попросту отказались действовать. Сам Стармер оказался слишком слаб, чтобы вынудить министров выделить необходимые средства».

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года Стармер предупредил о возрастающих угрозах для Лондона и заявил, что стране нужно укреплять оборонный бюджет, поясняет Эллвуд: 

«И вот он вернулся в Великобританию и сказал: я найду деньги. А Казначейство ответило: где вы их возьмете? Новые деньги не напечатать, повышать налоги вы не собираетесь. А рядовые члены Лейбористской партии, особенно ее левый фланг, не хотят реформировать систему социальных выплат — расходы на социальную сферу за последние десять лет резко выросли, вышли из-под контроля и требуют сокращения. Все это понимают, но левые лейбористы не хотят этого касаться. 

Вот в чем суть проблемы. Мы знаем, что нужно больше тратить на оборону, мы уязвимы. Но где взять деньги?» 

Другой аспект связан с отношениями с союзниками по НАТО, продолжает Эллвуд: 

«Они будут расстроены. Есть ожидание, что на протяжении многих лет, десятилетий, а пожалуй, и веков Британия была очень сильна в вопросах обороны, была очень привержена идее европейской безопасности, являясь одной из ведущих военных держав Европы. И вот [она] скатывается вниз по рейтингу расходов НАТО, другие страны ее обгоняют. И наконец: наши противники тоже следят за этим и видят всё меньшую приверженность делу. Кремль будет в восторге от этих споров, от унижения британского правительства и от того, что мы не инвестируем в нашу оборону в этот критический момент».

Последователь Хили на должности главы Минобороны столкнется с теми же проблемами — отсутствием реального увеличения оборонных расходов. После отставки Хили на эту должность назначен бывший заместитель главы МВД страны Дэн Джарвис. По всей видимости, он должен будет смириться с партийной линией, говорят эксперты. 

«Джарвис, возможно, получит несколько дополнительных миллиардов для сглаживания бюджетного кризиса, но я с трудом могу представить, что ему будет комфортно в Министерстве обороны, — его будут воспринимать как лоялиста, если не прислужника, в составе рушащейся и дискредитировавшей себя администрации», — говорит Сили. 

«Если денег не добавят, люди в оборонной сфере не поверят, что вы поддерживаете оборону. Вы просто поддерживаете способность премьер-министра продержаться еще несколько дней. Интересно, что будет дальше, — хватит ли у премьера смелости найти деньги и дать обороне то, что ей нужно», — резюмирует Эллвуд.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  2. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  3. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Фейковые иностранцы, беглые уголовники и отрицатели Холокоста. Кто вошел в «международный» трибунал по «преступлениям украинских нацистов»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте